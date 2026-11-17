Всем работникам уже сейчас нужно учиться работать с искусственным интеллектом независимо от того, чем они занимаются на своем рабочем месте. Об этом НСН заявила HR-эксперт Ольга Мещерякова.

Она уточнила, что речь идет о мелких рутинных задачах и формировании аналитики. По ее мнению, уже хорошо, если сотрудник сам понимает, какую часть своих задач можно передать искусственному интеллекту.

Снизить риск сокращения помогают измеримые результаты работы и востребованные компанией навыки, тогда как постоянные переработки сами по себе такой защиты не дают. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики. Начать они посоветовали с фиксации результатов за последние месяцы в конкретных цифрах: завершенных проектов, выполненных показателей, роста клиентской базы или сокращения расходов. Кроме того, важно обсудить с руководителем ближайшие приоритеты.

Эксперты также рекомендовали освоить смежную функцию или предложить улучшение процессов. При этом они предупредили, что соглашаться на любые дополнительные обязанности не стоит, поскольку перегрузка без необходимых ресурсов ухудшает качество работы. Насторожить, по их словам, могут потеря клиентов, заморозка найма, объединение отделов и закрытие направлений, поэтому резюме, примеры достижений и финансовый резерв стоит подготовить заранее, сохраняя текущую занятость. При этом даже высокий результат не дает полной гарантии, так как при ликвидации должности или целого подразделения сокращение может затронуть и сильного специалиста.

Ранее Ольга Мещерякова рассказала, в каких случаях нужно искать запасную работу.