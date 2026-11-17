Размывание зоны ответственности без договоренностей об оплате, резкая отмена премий и постоянные перестановки в структуре компании могут говорить о том, что сотруднику пора готовить запасной вариант работы. Об этом НСН рассказала HR-эксперт Ольга Мещерякова.

По ее словам, новые задачи без оплаты и четких границ ответственности способны означать, что чьи-то обязанности перераспределяют между оставшимися работниками после сокращения. Еще одним тревожным сигналом специалист назвала внезапную отмену или переформулирование KPI, когда число показателей вырастает с трех до двенадцати и становится недостижимым.

Эксперт также отнесла к тревожным признакам организационный хаос, который проявляется в частой смене функционала, переводах внутри отделов и регулярной смене деятельности. Ситуация усугубляется, если параллельно замораживается найм и проходят сокращения, в том числе важных позиций. В таких условиях Мещерякова посоветовала готовить план Б или прямо обсуждать свои перспективы с руководителем, а также заниматься нетворкингом, развивать собственные компетенции и осваивать новые инструменты.

Среди российских компаний, использующих ИИ в подборе персонала, доля применяющих его для проверки резюме выросла с 22% в 2025 году до 36% в 2026-м. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор платформы AI-агентов для автоматизации коммуникаций бизнеса Антон Бесщетников.

По его словам, главная проблема возникает, когда система принимает отсутствие сведений за отсутствие компетенции, что может привести к отказу подходящему кандидату. При этом ИИ способен сделать первичный отбор последовательнее, задавая всем обязательные вопросы и собирая детали, которые рекрутер мог пропустить.

Эксперт посоветовал соискателям прямо указывать нужные навыки и подтверждать их примерами решенных задач и достигнутых результатов, а при смене отрасли отдельно показывать переносимые компетенции. Нейросеть можно попросить найти требования вакансии, которые пока не подтверждены текстом резюме, после чего дополнить его достоверными примерами. Перед интервью с ИИ стоит уточнить правила использования подсказок, порядок действий при техническом сбое и возможность связаться с рекрутером, а во время разговора раскрывать собственную роль.

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