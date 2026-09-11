Не зря боялся ядов? От чего на самом деле умер Никита Хрущев

Никита Сергеевич Хрущёв, бывший Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета Министров СССР, умер 11 сентября 1971 года в возрасте 77 лет.

Официальная причина смерти — обширный инфаркт миокарда.

Известно, что 6 сентября, вернувшись на дачу в поселок Петрово-Дальнее (это под Москвой, на берегу реки Истры), где он жил после отставки, Никита Сергеевич почувствовал боль в сердце. Утром боль не прошла, и он был госпитализирован в Центральную клиническую больницу. Несмотря на усилия врачей, 11 сентября он скончался. История болезни: как спасали от инфаркта в СССР и как это делают сейчас Подробнее

Назвать эту смерть внезапной и непредсказуемой трудно. По некоторым данным, инфаркт, приведший к смерти, был третьим по счету. Первый сердечный приступ, из-за которого он провел несколько недель в больнице, у Хрущёва произошел летом предыдущего, 1970 года, после работы на дачном участке. Второй — в 1971 году из-за разбирательств в Комитете партийного контроля после публикации его мемуаров. Третий стал роковым.

Его уход прошел почти незаметно для страны. Информацию о смерти не распространялась. Похороны на Новодевичьем кладбище прошли в закрытом режиме, без государственных почестей. Официальных результатов вскрытия Никиты Сергеевича Хрущёва в открытом доступе нет.

Впрочем, вскрытие могло не проводиться. Это был распространенный в советской практике подход, когда официальный диагноз высших государственных лиц устанавливался на основе клинической картины, а патологоанатомическое исследование не делалось.

Почему Хрущева не похоронили у Кремлёвской стены?

В историю Хрущев вошел как инициатор оттепели, разоблачения культа личности Сталина, массовой реабилитации заключенных, а также как автор громких, но непоследовательных реформ — от массового освоения целинных земель до «кукурузной кампании».

Сместили его 14 октября 1964 года. Официальная причина — «добровольный уход по состоянию здоровья и в связи с преклонным возрастом», однако реальными причинами, скорее всего, стали непродуманные и хаотичные реформы, бесконечные перестройки управленческих структур и непредсказуемый стиль руководства, от которых устал партийный аппарат. После отставки Хрущев тихо жил на даче, фактически под домашним арестом. Известно, что его передвижения контролировались.

По основной версии, Хрущёва не похоронили у Кремлёвской стены из-за двух причин: его личной воли и политической реальности того времени. Ещё при жизни он ясно дал понять, что не хочет быть похороненным рядом со Сталиным, поскольку был известен своей борьбой против культа личности и это решение соответствовало его политической позиции. Кроме того, занимавший тогда пост руководителя страны Брежнев не дал согласия на установку надгробия Хрущёву на Красной площади. В итоге бывший глава СССР был похоронен на Новодевичьем кладбище. Кукуруза в банке «в подарок». Как сейчас выглядит могила Никиты Хрущева Подробнее

Могли убить по приказу Брежнева?

Несмотря на то, что все источники единогласно говорят о сердечном приступе, почти полвека после смерти отца, в 2018 году его сын Сергей Хрущёв выступил с сенсационным заявлением. Он прямо обвинил Леонида Брежнева в том, что тот лично дал приказ устранить Хрущёва. Эта версия осталась на уровне громкого заявления. Никаких доказательств Сергей не представил.

Сергей Никитич Хрущев, инженер ракетных систем, профессор в 1999 году эмигрировал в США, где и скончался в 2020 году в возрасте 84 лет. По данным полиции и коронерской службы штата Род-Айленд, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. Полиция не делала официального заключения о самоубийстве, а лишь констатировала отсутствие признаков насильственных действий со стороны третьих лиц. Выдвигалась версия неосторожного обращения с оружием. Однако многие внезапную смерть сына Хрущева связали с его разоблачительными выступлениями. Щедрая душа. Никита Хрущев сделал сына Героем Соцтруда в 27 лет Подробнее

Хотя значительно раньше версия об устранении Хрущева появилась в записках Петра Шелеста, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Украины. В своём дневнике (воспоминания были опубликованы в 1995 году) Шелест приводит рассказ Владимира Семичастного, занимавшего тогда пост председателя КГБ.

«Я рассказал Подгорному, что встречался в Железноводске с В. Е. Семичастным… Семичастный мне рассказал, что ему Брежнев предлагал физически избавиться от Н. С. Хрущёва, устроив аварию самолёта, автомобильную катастрофу, отравление или арест».

При этом важно понимать, запись Шелеста — это свидетельство «второй руки», поскольку он воспроизводит слова Семичастного, а не собственные наблюдения. Никаких письменных приказов, протоколов или распоряжений на этот счёт не существует.

Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев. 1960 г. Фото: РИА Новости/ В. Лебедев

Правда, сам Семичастный в более поздних интервью подтверждал, Брежнев весной 1964 года настаивал на физическом устранении Хрущёва. Однако он и его соратник Александр Шелепин отвергли этот вариант, заподозрив, что Брежнев хочет воспользоваться «чужими руками», а затем избавиться и от них самих как от нежелательных свидетелей.

В итоге был выбран более «цивилизованный» путь — смещение Хрущёва на Пленуме ЦК в октябре 1964 года.

Так что эта версия «устранения» Хрущева остаётся лишь документально не подтверждённым эпизодом политической истории.

Панически боялся отравления

Есть еще одна конспирологическая версия смерти Хрущёва: якобы тот был отравлен. Но ее подпитывает лишь тот факт, что Хрущёв действительно панически боялся ядов и отравления. Многие это связывали это с якобы имевшимся негативным опытом в «сталинском прошлом». Прямых доказательств отравления Хрущева нет.

Наследники: большая семья

У Никиты Сергеевича Хрущева была большая семья. У него было трое жен и пятеро родных детей (двое от первого брака и трое от третьего), а также одна удочеренная внучка. Первая жена — Ефросинья Ивановна Писарева, с которой они поженились в 1914 году. Она умерла от тифа, оставив мужа с двумя маленькими детьми. О второй жене, Марусе мало что известно — только то, что брак продлился недолго, а детей в этом союзе не было.

Семейное фото Никиты Сергеевича Хрущева. Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев (1894-1971) (слева направо): дочь Елена, сын Сергей, жена Сергея, дочь Рада, жена Нина Петровна. зять А.И.Аджубей. 1963 год. Фото: РИА Новости/ Василий Малышев

Третья жена — Нина Петровна Кухарчук. Именно она стала первой «первой леди» СССР и сопровождала мужа в зарубежных поездках, в том числе в США.

От первого брака с Ефросиньей родились:

Юлия Никитична Хрущева (1916–1981), была замужем за директором Киевской оперы.

Леонид Никитич Хрущев (1917–1943), военный летчик, погиб в воздушном бою во время Великой Отечественной войны. Никитичи. Как сложилась судьба детей Хрущева? Подробнее

От третьего брака с Ниной Кухарчук:

Надежда, умерла в младенчестве.

Рада Никитична (в замужестве Аджубей, 1929–2016 годы), работала в журнале «Наука и жизнь». Была замужем за известным журналистом Алексеем Аджубеем.

Сергей Никитич Хрущев (1935–2020) — инженер ракетных систем, профессор. Прах Сергея Хрущёва был захоронен осенью 2020 года на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с могилой отца

Елена Никитична Хрущева (1937–1972), родилась со слабым здоровьем и умерла молодой.

Никита Серегеевич Хрущев с внучкой Юлией. Фотография 1967 года. Фото: РИА Новости/ А. Соломонов

Его внуки и правнуки живут в России, США и других странах. Например, старший сын Леонид оставил нескольких детей, включая удочеренную Хрущевым внучку Юлию, а у Сергея Никитича родилось двое сыновей.