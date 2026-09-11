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Не зря боялся ядов? От чего на самом деле умер Никита Хрущев

В историю Никита Хрущев вошел как инициатор оттепели, разоблачения культа личности Сталина, массовой реабилитации заключенных, а также как автор громких, но непоследовательных реформ.
В историю Никита Хрущев вошел как инициатор оттепели, разоблачения культа личности Сталина, массовой реабилитации заключенных, а также как автор громких, но непоследовательных реформ. РИА Новости

Никита Сергеевич Хрущёв, бывший Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета Министров СССР, умер 11 сентября 1971 года в возрасте 77 лет.

Официальная причина смерти — обширный инфаркт миокарда.

Известно, что 6 сентября, вернувшись на дачу в поселок Петрово-Дальнее (это под Москвой, на берегу реки Истры), где он жил после отставки, Никита Сергеевич почувствовал боль в сердце. Утром боль не прошла, и он был госпитализирован в Центральную клиническую больницу. Несмотря на усилия врачей, 11 сентября он скончался.

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Назвать эту смерть внезапной и непредсказуемой трудно. По некоторым данным, инфаркт, приведший к смерти, был третьим по счету. Первый сердечный приступ, из-за которого он провел несколько недель в больнице, у Хрущёва произошел летом предыдущего, 1970 года, после работы на дачном участке. Второй — в 1971 году из-за разбирательств в Комитете партийного контроля после публикации его мемуаров. Третий стал роковым.

Его уход прошел почти незаметно для страны. Информацию о смерти не распространялась. Похороны на Новодевичьем кладбище прошли в закрытом режиме, без государственных почестей. Официальных результатов вскрытия Никиты Сергеевича Хрущёва в открытом доступе нет.

Впрочем, вскрытие могло не проводиться. Это был распространенный в советской практике подход, когда официальный диагноз высших государственных лиц устанавливался на основе клинической картины, а патологоанатомическое исследование не делалось.

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Почему Хрущева не похоронили у Кремлёвской стены?

В историю Хрущев вошел как инициатор оттепели, разоблачения культа личности Сталина, массовой реабилитации заключенных, а также как автор громких, но непоследовательных реформ — от массового освоения целинных земель до «кукурузной кампании».

Сместили его 14 октября 1964 года. Официальная причина — «добровольный уход по состоянию здоровья и в связи с преклонным возрастом», однако реальными причинами, скорее всего, стали непродуманные и хаотичные реформы, бесконечные перестройки управленческих структур и непредсказуемый стиль руководства, от которых устал партийный аппарат. После отставки Хрущев тихо жил на даче, фактически под домашним арестом. Известно, что его передвижения контролировались.

По основной версии, Хрущёва не похоронили у Кремлёвской стены из-за двух причин: его личной воли и политической реальности того времени. Ещё при жизни он ясно дал понять, что не хочет быть похороненным рядом со Сталиным, поскольку был известен своей борьбой против культа личности и это решение соответствовало его политической позиции. Кроме того, занимавший тогда пост руководителя страны Брежнев не дал согласия на установку надгробия Хрущёву на Красной площади. В итоге бывший глава СССР был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Никита Хрущев и его могила на Новодевичьем кладбище.
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 Могли убить по приказу Брежнева?

Несмотря на то, что все источники единогласно говорят о сердечном приступе, почти полвека после смерти отца, в 2018 году его сын Сергей Хрущёв выступил с сенсационным заявлением. Он прямо обвинил Леонида Брежнева в том, что тот лично дал приказ устранить Хрущёва. Эта версия осталась на уровне громкого заявления. Никаких доказательств Сергей не представил.

Сергей Никитич Хрущев, инженер ракетных систем, профессор в 1999 году эмигрировал в США, где и скончался в 2020 году в возрасте 84 лет. По данным полиции и коронерской службы штата Род-Айленд, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. Полиция не делала официального заключения о самоубийстве, а лишь констатировала отсутствие признаков насильственных действий со стороны третьих лиц. Выдвигалась версия неосторожного обращения с оружием. Однако многие внезапную смерть сына Хрущева связали с его разоблачительными выступлениями.

Сергей Никитич Хрущев
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Хотя значительно раньше версия об устранении Хрущева появилась в записках Петра Шелеста, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Украины. В своём дневнике (воспоминания были опубликованы в 1995 году) Шелест приводит рассказ Владимира Семичастного, занимавшего тогда пост председателя КГБ.

«Я рассказал Подгорному, что встречался в Железноводске с В.  Е. Семичастным… Семичастный мне рассказал, что ему Брежнев предлагал физически избавиться от Н. С. Хрущёва, устроив аварию самолёта, автомобильную катастрофу, отравление или арест».

При этом важно понимать, запись Шелеста — это свидетельство «второй руки», поскольку он воспроизводит слова Семичастного, а не собственные наблюдения. Никаких письменных приказов, протоколов или распоряжений на этот счёт не существует.

Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев. 1960 г.
Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев. 1960 г. Фото: РИА Новости/ В. Лебедев

Правда, сам Семичастный в более поздних интервью подтверждал, Брежнев весной 1964 года настаивал на физическом устранении Хрущёва. Однако он и его соратник Александр Шелепин отвергли этот вариант, заподозрив, что Брежнев хочет воспользоваться «чужими руками», а затем избавиться и от них самих как от нежелательных свидетелей.

В итоге был выбран более «цивилизованный» путь — смещение Хрущёва на Пленуме ЦК в октябре 1964 года.

Так что эта версия «устранения» Хрущева остаётся лишь документально не подтверждённым эпизодом политической истории.  

Панически боялся отравления

Есть еще одна конспирологическая версия смерти Хрущёва: якобы тот был отравлен. Но ее подпитывает лишь тот факт, что Хрущёв действительно панически боялся ядов и отравления. Многие это связывали это с якобы имевшимся негативным опытом в «сталинском прошлом». Прямых доказательств отравления Хрущева нет.

Наследники: большая семья 

У Никиты Сергеевича Хрущева была большая семья. У него было трое жен и пятеро родных детей (двое от первого брака и трое от третьего), а также одна удочеренная внучка. Первая жена — Ефросинья Ивановна Писарева, с которой они поженились в 1914 году. Она умерла от тифа, оставив мужа с двумя маленькими детьми. О второй жене, Марусе мало что известно — только то, что брак продлился недолго, а детей в этом союзе не было.

Семейное фото Никиты Сергеевича Хрущева. Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н.С. Хрущев (1894-1971) (слева направо): дочь Елена, сын Сергей, жена Сергея, дочь Рада, жена Нина Петровна. зять А.И.Аджубей. 1963 год.
Семейное фото Никиты Сергеевича Хрущева. Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев (1894-1971) (слева направо): дочь Елена, сын Сергей, жена Сергея, дочь Рада, жена Нина Петровна. зять А.И.Аджубей. 1963 год. Фото: РИА Новости/ Василий Малышев

Третья жена — Нина Петровна Кухарчук. Именно она стала первой «первой леди» СССР и сопровождала мужа в зарубежных поездках, в том числе в США.

От первого брака с Ефросиньей родились:

Юлия Никитична Хрущева (1916–1981), была замужем за директором Киевской оперы.

Леонид Никитич Хрущев (1917–1943), военный летчик, погиб в воздушном бою во время Великой Отечественной войны.

Алексей Аджубей, дочери Н.С. Хрущева Елена и Рада, жена Нина Петровна, внуки Алеша Никита и Ваня, Н.С. Хрущев, сын Сергей, невестка Галина, внук Никита.
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От третьего брака с Ниной Кухарчук:

Надежда, умерла в младенчестве.

Рада Никитична (в замужестве Аджубей, 1929–2016 годы), работала в журнале «Наука и жизнь». Была замужем за известным журналистом Алексеем Аджубеем.

Сергей Никитич Хрущев (1935–2020) — инженер ракетных систем, профессор. Прах Сергея Хрущёва был захоронен осенью 2020 года на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с могилой отца

Елена Никитична Хрущева (1937–1972), родилась со слабым здоровьем и умерла молодой.

Никита Серегеевич Хрущев с внучкой Юлией. Фотография 1967 года.
Никита Серегеевич Хрущев с внучкой Юлией. Фотография 1967 года. Фото: РИА Новости/ А. Соломонов

Его внуки и правнуки живут в России, США и других странах. Например, старший сын Леонид оставил нескольких детей, включая удочеренную Хрущевым внучку Юлию, а у Сергея Никитича родилось двое сыновей.
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