За последние 25 лет в международном регистре зарегистрировали всего 318 недоношенных детей, родившихся с массой тела менее 400 граммов, которых удалось выходить. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неонатологии Сеченовского университета Дмитрий Дегтярев.

Одна из них – девочка, которая родилась с весом 330 граммов в столичной «Коммунарке», и была спасена московскими врачами. О ней сегодня в интервью aif.ru рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.

«Самый маленький из них родился в 2021 году в Сингапуре и имел массу тела 212 грамм. На его выхаживание в условиях медицинского стационара (с рождения до выписки домой) ушло больше одного года», — рассказал Дегтярев.

По словам специалиста, все эти 318 малышей появились на свет в ведущих медицинских центрах 16 стран мира.

Профессор отметил, что до недавнего времени в международном регистре не было ни одного ребенка из Российской Федерации.

При этом российские перинатальные центры уже имеют большой опыт выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. Как уточнил Дегтярев, ему известны десятки случаев успешного выхаживания новорожденных весом чуть более 400 граммов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Симферополе и других регионах страны.

Раз современные технологии позволили выходить девочку весом 330 граммов, значит, мы делаем еще один шаг к повышению шансов на выживаемость и, что очень важно, нормальное развитие детей.