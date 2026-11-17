Успешное выхаживание девочки, родившейся с весом всего 330 граммов в московском клиническом центре «Коммунарка», свидетельствует о высоком уровне перинатальной медицины в столице. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неонатологии Сеченовского университета Дмитрий Дегтярев.

По словам специалиста, этот случай имеет большое значение для дальнейшего развития медицинской помощи недоношенным детям.

«Раз современные технологии позволили выходить девочку весом 330 граммов, значит, мы делаем еще один шаг к повышению шансов на выживаемость и, что очень важно, нормальное развитие детей, родившихся с чуть большим весом — 400, 500, 600 граммов», — подчеркнул Дегтярев.

Профессор отметил, что в Москве в течение многих лет последовательно развивают перинатальную медицину. Именно это, по его мнению, позволило достичь столь высокого результата.

Дегтярев также напомнил, что выхаживание детей с массой тела менее 400 граммов остается исключительно редким достижением даже на мировом уровне. За последние 25 лет в международном регистре было зарегистрировано всего 318 таких случаев в 16 странах мира.

Ранее вице-мэр рассказала aif.ru в эксклюзивном интервью, как в столице выхаживают детей, родившихся раньше срока.