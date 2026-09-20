Подведение итогов голосования в Ситуационном центре на Покровке

Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх.