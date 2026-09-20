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Подведение итогов голосования в Ситуационном центре на Покровке

Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх.
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам.
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев.
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной.
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны.
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра.
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны.
Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх.
Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх.
© АиФ / Игорь Харитонов
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам.
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам.
© АиФ / Игорь Харитонов
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев.
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев.
© АиФ / Игорь Харитонов
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной.
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной.
© АиФ / Игорь Харитонов
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны.
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны.
© АиФ / Игорь Харитонов
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра.
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра.
© АиФ / Игорь Харитонов
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны.
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны.
© РИА Новости / Максим Блинов
Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх.
Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх.
© АиФ / Игорь Харитонов
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам.
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам.
© АиФ / Игорь Харитонов
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев.
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев.
© АиФ / Игорь Харитонов
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной.
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной.
© АиФ / Игорь Харитонов
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны.
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны.
© АиФ / Игорь Харитонов
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра.
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра.
© АиФ / Игорь Харитонов
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны.
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны.
© РИА Новости / Максим Блинов
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