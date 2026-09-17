Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
280

Игра в шахматы с Сергеем Карякиным на Международном фестивале молодёжи

Российский гроссмейстер, многократный чемпион мира и сенатор Сергей Карякин выступил спикером и почётным гостем на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге, который проходил с 11 по 17 сентября 2026 года.
Совместно с Россотрудничеством команда Карякина открыла профильные шахматные клубы в 23 Русских домах за рубежом, в том числе в Индии, Белоруссии, Казахстане.
Гроссмейстер признался, что столица Урала – один из его самых любимых городов в стране. На площадке фестиваля Сергей Карякин сыграл знаковую партию с известным актёром и продюсером Милошем Биковичем.
Гроссмейстер провёл сеанс одновременной игры, право поучаствовать в котором получили журналисты, задавшие лучшие вопросы на пресс-конференции.
В общении с прессой на полях фестиваля Сергей Карякин назвал узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова фаворитом предстоящего матча за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Гукеша Доммараджу.
Помимо шахматных активностей, Карякин обсудил проблему цифровой зависимости у детей. Он подчеркнул, что если ребёнок проводит много времени с гаджетом, то полезнее занять его игрой в шахматы онлайн.
Сергей Карякин – великолепный пример для любого начинающего шахматиста. В 2003 году в возрасте 12 лет и 211 дней он стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса. В этом же возрасте он успел поработать тренером по тактике у чемпиона мира Руслана Пономарева.
Свое первое взрослое личное звание чемпиона мира Сергей Карякин завоевал летом 2012 года на чемпионате мира по быстрым шахматам в Астане. Это был исторический турнир, поскольку Международная шахматная федерация (ФИДЕ) впервые проводила чемпионат по рапиду в обновленном, официальном и исключительно представительном формате.
Пик формы гроссмейстера Сергея Карякина пришёлся на период с 2011 по 2016 годы, если оценивать его карьеру по ключевым спортивным результатам и шахматному рейтингу.
После начала СВО Сергей отказался выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Последние годы Карякин активно занимается развитием шахматного спорта в России и ведет политическую деятельность.
Российский гроссмейстер, многократный чемпион мира и сенатор Сергей Карякин выступил спикером и почётным гостем на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге, который проходил с 11 по 17 сентября 2026 года.
Российский гроссмейстер, многократный чемпион мира и сенатор Сергей Карякин выступил спикером и почётным гостем на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге, который проходил с 11 по 17 сентября 2026 года.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Совместно с Россотрудничеством команда Карякина открыла профильные шахматные клубы в 23 Русских домах за рубежом, в том числе в Индии, Белоруссии, Казахстане.
Совместно с Россотрудничеством команда Карякина открыла профильные шахматные клубы в 23 Русских домах за рубежом, в том числе в Индии, Белоруссии, Казахстане.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Гроссмейстер признался, что столица Урала – один из его самых любимых городов в стране. На площадке фестиваля Сергей Карякин сыграл знаковую партию с известным актёром и продюсером Милошем Биковичем.
Гроссмейстер признался, что столица Урала – один из его самых любимых городов в стране. На площадке фестиваля Сергей Карякин сыграл знаковую партию с известным актёром и продюсером Милошем Биковичем.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Гроссмейстер провёл сеанс одновременной игры, право поучаствовать в котором получили журналисты, задавшие лучшие вопросы на пресс-конференции.
Гроссмейстер провёл сеанс одновременной игры, право поучаствовать в котором получили журналисты, задавшие лучшие вопросы на пресс-конференции.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
В общении с прессой на полях фестиваля Сергей Карякин назвал узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова фаворитом предстоящего матча за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Гукеша Доммараджу.
В общении с прессой на полях фестиваля Сергей Карякин назвал узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова фаворитом предстоящего матча за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Гукеша Доммараджу.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Помимо шахматных активностей, Карякин обсудил проблему цифровой зависимости у детей. Он подчеркнул, что если ребёнок проводит много времени с гаджетом, то полезнее занять его игрой в шахматы онлайн.
Помимо шахматных активностей, Карякин обсудил проблему цифровой зависимости у детей. Он подчеркнул, что если ребёнок проводит много времени с гаджетом, то полезнее занять его игрой в шахматы онлайн.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Сергей Карякин – великолепный пример для любого начинающего шахматиста. В 2003 году в возрасте 12 лет и 211 дней он стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса. В этом же возрасте он успел поработать тренером по тактике у чемпиона мира Руслана Пономарева.
Сергей Карякин – великолепный пример для любого начинающего шахматиста. В 2003 году в возрасте 12 лет и 211 дней он стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса. В этом же возрасте он успел поработать тренером по тактике у чемпиона мира Руслана Пономарева.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Свое первое взрослое личное звание чемпиона мира Сергей Карякин завоевал летом 2012 года на чемпионате мира по быстрым шахматам в Астане. Это был исторический турнир, поскольку Международная шахматная федерация (ФИДЕ) впервые проводила чемпионат по рапиду в обновленном, официальном и исключительно представительном формате.
Свое первое взрослое личное звание чемпиона мира Сергей Карякин завоевал летом 2012 года на чемпионате мира по быстрым шахматам в Астане. Это был исторический турнир, поскольку Международная шахматная федерация (ФИДЕ) впервые проводила чемпионат по рапиду в обновленном, официальном и исключительно представительном формате.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Пик формы гроссмейстера Сергея Карякина пришёлся на период с 2011 по 2016 годы, если оценивать его карьеру по ключевым спортивным результатам и шахматному рейтингу.
Пик формы гроссмейстера Сергея Карякина пришёлся на период с 2011 по 2016 годы, если оценивать его карьеру по ключевым спортивным результатам и шахматному рейтингу.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
После начала СВО Сергей отказался выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Последние годы Карякин активно занимается развитием шахматного спорта в России и ведет политическую деятельность.
После начала СВО Сергей отказался выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Последние годы Карякин активно занимается развитием шахматного спорта в России и ведет политическую деятельность.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Российский гроссмейстер, многократный чемпион мира и сенатор Сергей Карякин выступил спикером и почётным гостем на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге, который проходил с 11 по 17 сентября 2026 года.
Российский гроссмейстер, многократный чемпион мира и сенатор Сергей Карякин выступил спикером и почётным гостем на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге, который проходил с 11 по 17 сентября 2026 года.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Совместно с Россотрудничеством команда Карякина открыла профильные шахматные клубы в 23 Русских домах за рубежом, в том числе в Индии, Белоруссии, Казахстане.
Совместно с Россотрудничеством команда Карякина открыла профильные шахматные клубы в 23 Русских домах за рубежом, в том числе в Индии, Белоруссии, Казахстане.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Гроссмейстер признался, что столица Урала – один из его самых любимых городов в стране. На площадке фестиваля Сергей Карякин сыграл знаковую партию с известным актёром и продюсером Милошем Биковичем.
Гроссмейстер признался, что столица Урала – один из его самых любимых городов в стране. На площадке фестиваля Сергей Карякин сыграл знаковую партию с известным актёром и продюсером Милошем Биковичем.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Гроссмейстер провёл сеанс одновременной игры, право поучаствовать в котором получили журналисты, задавшие лучшие вопросы на пресс-конференции.
Гроссмейстер провёл сеанс одновременной игры, право поучаствовать в котором получили журналисты, задавшие лучшие вопросы на пресс-конференции.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
В общении с прессой на полях фестиваля Сергей Карякин назвал узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова фаворитом предстоящего матча за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Гукеша Доммараджу.
В общении с прессой на полях фестиваля Сергей Карякин назвал узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова фаворитом предстоящего матча за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Гукеша Доммараджу.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Помимо шахматных активностей, Карякин обсудил проблему цифровой зависимости у детей. Он подчеркнул, что если ребёнок проводит много времени с гаджетом, то полезнее занять его игрой в шахматы онлайн.
Помимо шахматных активностей, Карякин обсудил проблему цифровой зависимости у детей. Он подчеркнул, что если ребёнок проводит много времени с гаджетом, то полезнее занять его игрой в шахматы онлайн.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Сергей Карякин – великолепный пример для любого начинающего шахматиста. В 2003 году в возрасте 12 лет и 211 дней он стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса. В этом же возрасте он успел поработать тренером по тактике у чемпиона мира Руслана Пономарева.
Сергей Карякин – великолепный пример для любого начинающего шахматиста. В 2003 году в возрасте 12 лет и 211 дней он стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса. В этом же возрасте он успел поработать тренером по тактике у чемпиона мира Руслана Пономарева.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Свое первое взрослое личное звание чемпиона мира Сергей Карякин завоевал летом 2012 года на чемпионате мира по быстрым шахматам в Астане. Это был исторический турнир, поскольку Международная шахматная федерация (ФИДЕ) впервые проводила чемпионат по рапиду в обновленном, официальном и исключительно представительном формате.
Свое первое взрослое личное звание чемпиона мира Сергей Карякин завоевал летом 2012 года на чемпионате мира по быстрым шахматам в Астане. Это был исторический турнир, поскольку Международная шахматная федерация (ФИДЕ) впервые проводила чемпионат по рапиду в обновленном, официальном и исключительно представительном формате.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Пик формы гроссмейстера Сергея Карякина пришёлся на период с 2011 по 2016 годы, если оценивать его карьеру по ключевым спортивным результатам и шахматному рейтингу.
Пик формы гроссмейстера Сергея Карякина пришёлся на период с 2011 по 2016 годы, если оценивать его карьеру по ключевым спортивным результатам и шахматному рейтингу.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
После начала СВО Сергей отказался выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Последние годы Карякин активно занимается развитием шахматного спорта в России и ведет политическую деятельность.
После начала СВО Сергей отказался выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Последние годы Карякин активно занимается развитием шахматного спорта в России и ведет политическую деятельность.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
ОбществоФотошахматыекатеринбургмолодёжьмеждународный фестиваль молодежиКубок Сергея Карякина
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть