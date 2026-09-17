Игра в шахматы с Сергеем Карякиным на Международном фестивале молодёжи

Сергей Карякин – великолепный пример для любого начинающего шахматиста. В 2003 году в возрасте 12 лет и 211 дней он стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса. В этом же возрасте он успел поработать тренером по тактике у чемпиона мира Руслана Пономарева.

Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи