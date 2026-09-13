Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
404

FT: новые российские БПЛА «Герань» изменили ход воздушных боев на Украине

alxpin / istockphoto.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Российские дроны «Герань-4» и «Герань-5», которые с легкостью обходят систему ПВО Киева, изменили характер воздушных боев в конфликте на Украине, пишет Financial Times.

«Массовое развертывание новейших моделей стало неожиданностью для украинских чиновников и производителей», — говорится в статье.

В ней говорится, что «Герань-4» и «Герань-5» передвигаются со скоростями и на высотах, которые стирают грань между БПЛА и крылатой ракетой.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, что ключевое отличие «Герани-5» от предыдущих модификаций заключается в ее способности самостоятельно принимать решения в полете. Это не просто барражирующий боеприпас, а полноценный автономный комплекс с элементами искусственного интеллекта, сказал он.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоГерань-5БПЛА Герань-4бои в воздухеУкраина
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть