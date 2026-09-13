FT: новые российские БПЛА «Герань» изменили ход воздушных боев на Украине

Российские дроны «Герань-4» и «Герань-5», которые с легкостью обходят систему ПВО Киева, изменили характер воздушных боев в конфликте на Украине, пишет Financial Times.

«Массовое развертывание новейших моделей стало неожиданностью для украинских чиновников и производителей», — говорится в статье.

В ней говорится, что «Герань-4» и «Герань-5» передвигаются со скоростями и на высотах, которые стирают грань между БПЛА и крылатой ракетой.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, что ключевое отличие «Герани-5» от предыдущих модификаций заключается в ее способности самостоятельно принимать решения в полете. Это не просто барражирующий боеприпас, а полноценный автономный комплекс с элементами искусственного интеллекта, сказал он.