Эксперты рассказали, как выбрать и хранить дрова на зиму

Сентябрь — время задуматься о закупке дров на зиму, чтобы обеспечить комфорт в морозы. От правильного выбора зависит не только тепло, но и безопасность участка, пишет URA.RU.

В первую очередь поленья должны быть сухими. Влажные дрова греют хуже, так как часть тепла уходит на испарение воды. Проверить сухость можно, стукнув поленьями друг о друга — звук должен быть звонким. Лучше выбирать плотные поленья без гниения и повреждений, с минимальным количеством коры, так как они горят жарче и дают меньше дыма. Размер зависит от топки — крупные могут не поместиться, а мелкие быстро сгорят.

Самыми лучшими считаются дрова из твердых лиственных пород — дуба, бука, березы и ясеня. Они горят дольше и дают больше тепла, чем хвойные ель и сосна.

Точный объем дров на зиму зависит от типа отопления, утепления дома и климата. Для хорошо утепленного дома площадью 50 кв. м нужно около 5–6 кубометров, для 100 кв. м — 10–12 кубометров. При среднем утеплении на 100 кв. м может уйти 8–10 кубометров, а при больших теплопотерях — 12–15 и более. К расчетам стоит добавить 15–20% запаса на случай суровой зимы и потерь при хранении.

Хранить дрова нужно в сухом и проветриваемом месте, защищенном от дождя. Поленницы лучше укладывать на стеллажи для циркуляции воздуха, чтобы избежать плесени. На улице их нужно размещать подальше от дома и построек, чтобы снизить риск возгорания. Также важно защитить дрова от грызунов.

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