Эксперты раскрыли простые способы очистки кухонных шкафов от жира

На верхней части кухонных шкафов со временем скапливаются жир и пыль, образуя липкий налет. Чтобы не тратить много времени на уборку, сначала нужно очистить поверхность, а затем защитить ее от новых загрязнений. Об этом пишет URA.RU.

Для удаления застарелого жира можно использовать несколько средств. Например, смешать пищевую соду и горчичный порошок в равных пропорциях, добавить немного теплой воды и жидкого мыла. Полученную пасту наносят на загрязнения на 10 минут, после чего протирают поверхность мягкой губкой.

С плотным налетом поможет справиться смесь из двух столовых ложек спирта крепостью от 40 градусов, столовой ложки воды и чайной ложки средства для мытья посуды. Ее наносят на шкафы, оставляют на пять минут и протирают мягкой тканью.

Если жир скапливался месяцами, можно использовать раствор из 20 мл нашатырного спирта и литра теплой воды. Работать с ним следует при открытом окне. Такой способ не подходит для деревянных шкафов с лаковым покрытием.

После очистки верх шкафов можно застелить газетами, остатками обоев, клеенкой, пищевой пленкой или пергаментом. Эти материалы будут собирать на себе жир и пыль, а заменить их значительно проще, чем отмывать загрязненную поверхность.

Для защиты дверок также советуют протирать их мягкой микрофиброй с небольшим количеством эфирного масла. Однако перед применением любого средства стоит проверить его действие на незаметном участке поверхности.

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