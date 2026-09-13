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Эксперт раскрыл, откуда дроны ВСУ летели на Кубань

Министерство обороны РФ
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

В ночь на 13 сентября беспилотники ВСУ попытались атаковать Кубань. В Славянском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на предприятии, поврежден газопровод.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов объяснил, что противник мог использовать два маршрута для запуска беспилотников для атаки на этот регион.

«Кубань — это южное направление. Есть достаточно сложный маршрут запусков дронов ВСУ через юг Запорожской области и через Херсонскую область. Нужно также рассматривать вариант маршрута, где для запуска используется Одесса и включается фактор Чёрного моря. В этом случае дроны выходят в район Анапы, затем перелетают через прибрежную невысокую гряду холмов и идут уже на Кубань. Если посмотреть статистику, то в основном противник использует маршрут через Чёрное море, потому что вариант через юг Херсонской и Запорожской областей серьёзно прикрыт нашими полевыми ПВО, там прорыв дронов осуществить труднее», — уточнил Анпилогов.

Ранее военный эксперт объяснил, где находятся стартовые площадки, с которых беспилотники ВСУ атаковали Нижнекамск.
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