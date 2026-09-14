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Эксперт Патиенко рассказала, как запрет телефонов повлиял на школьников

magnific.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Отказ от мобильных телефонов во время уроков помог школьникам стать более сосредоточенными и организованными, рассказала в программе «Доброе утро» на Первом канале директор школы № 21 Екатерина Патиенко. Об этом сообщает 1tv.ru.

«Заметили, что дети более сконцентрированно на уроке себя ведут. Их ничего лишнего не отвлекает. Соответственно, учителю проще проводить урок», — отметила директор.

По её словам, изменения отражаются и на качестве знаний. Согласно приведённой в сюжете статистике, ограничения на использование телефонов во время занятий поддерживают 82% родителей.

При этом преподаватели допускают использование гаджетов непосредственно для учебных задач, например для поиска слова в электронном словаре.

По новым правилам во время уроков телефоны либо складывают в специально отведённое место, либо оставляют в рюкзаках на беззвучном режиме. На переменах и после занятий устройства возвращаются ученикам, а при необходимости связаться с ребёнком родители могут позвонить учителю.
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