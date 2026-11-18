Новый наземный ракетный комплекс «Изделие 347» способен наносить точные удары по укрепленным командным пунктам на расстоянии до 20 километров и быстро менять позицию после пуска. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал руководитель аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев.

По словам эксперта, система предназначена прежде всего для поражения специальных объектов, где важны высокая точность и быстрое реагирование на цель, выявленную разведкой. Комплекс позволяет наносить прицельные удары по укрепленным объектам, когда необходимо попасть точно и оперативно отработать по обнаруженной позиции.

Отмечается, что «Изделие 347» применили во время учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский Центрального военного округа в Челябинской области. Он выполнен в виде мобильной пусковой платформы с легкими многоцелевыми управляемыми ракетами на бронированном колесном шасси.

Дальность поражения составляет от 10 до 20 километров, а боеголовки массой 25 килограмм способны разрушать бетонные бункеры. По своим возможностям «Изделие 347» занимает промежуточное положение между противотанковыми ракетными комплексами и тяжелой артиллерией, при этом часть боеприпасов не требует лазерного наведения.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по цехам сборки и складам беспилотников ВСУ.