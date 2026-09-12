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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Эксперт Комаров: Европа рискует замерзнуть без российского газа

wirestock / freepik.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Прогнозы о том, что Европа замерзнет без российского газа, над которыми еще недавно шутили, в этом году могут сбыться. По крайней мере, это касается отдельных стран. Германия к началу отопительного сезона заполнит максимум 77% хранилищ, сообщил инвестор Никита Комаров, пишет URA.RU.

Если зима окажется такой же суровой, как прошлая, риски нехватки топлива вполне реальны. В трудной ситуации также находятся Нидерланды и Бельгия.

Цены на газ уже достигли тысячи долларов за тысячу кубометров и, вероятно, продолжат расти. Эксперт не исключает повторения сценария 2022 года с $2–2,5 тыс.

Выход для Европы один — скупать СПГ по любым ценам, в первую очередь у США. При этом полностью опустошать хранилища нельзя, так как в них должен оставаться технический объем газа для поддержания давления.

Комаров также отметил, что Европа потребляет меньше газа, чем до 2022 года, из-за сокращения промышленности, однако потребности все равно остаются большими.

Заявленный на 2027 год отказ от российского газа сохранится как политическая декларация, но некоторые страны могут временно вывести из-под ограничений, добавил специалист.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва неоднократно призывала Европу сложившиеся отношения в энергетической сфере. Он отметил, что российская сторона предупреждала о возможных последствиях отказа от прежней модели сотрудничества.
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