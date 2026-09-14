Эксперт Дзюба объяснил, что проверить в квартире перед отопительным сезоном

Перед началом отопительного сезона жильцам стоит проверить батареи на протечки и ржавчину, рассказал в программе «Доброе утро» на Первом канале специалист по обслуживанию зданий Сергей Дзюба. Об этом сообщает 1tv.ru.

Он посоветовал провести сухой салфеткой по соединениям и стыкам радиаторов. Если ткань остаётся сухой, признаков протечки нет. Особое внимание следует уделить промежуткам между секциями старых чугунных батарей.

«Секции между собой соединяются механически, внутри стоит прокладка. От того, что батарея нагревается-остывает, эта прокладка изнашивается. Могут появиться лёгкие подтекания», — объяснил Дзюба.

После включения отопления специалист рекомендует проверить нагрев каждой секции. Холодные участки могут указывать на воздушную пробку. Батареи также следует очистить от пыли, чтобы они эффективнее отдавали тепло.

Электрик Сергей Зуев отдельно предупредил об опасности перегрузки удлинителей при использовании обогревателей, поскольку она может привести к короткому замыканию.

Владельцам газового отопления при любых подозрениях на неисправность оборудования рекомендуют не пытаться ремонтировать его самостоятельно, а обращаться в аварийную службу.