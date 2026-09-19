Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 2 минуты
138

Ефимов: более 500 архивных материалов изучили для реставрации ипподрома

Владимир Ефимов, глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Владимир Ефимов, глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

При реставрации Главного корпуса Центрального московского ипподрома специалисты опирались на массив исторических свидетельств: старые фотографии, архивные бумаги, чертежи и печатные издания. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии Центрального московского ипподрома после масштабной комплексной реконструкции.

«В ходе реконструкции Центрального московского ипподрома проведена реставрация Главного корпуса площадью около 15 тысяч квадратных метров. Одной из главных задач проекта было вернуть объекту культурного наследия регионального значения историческую выразительность. Для этого специалисты исследовали свыше 500 архивных чертежей, а также фотографии, документы и печатные издания. Они использовались практически на всех этапах работ – от восстановления конструктивных узлов до воссоздания декоративных элементов и скульптур», – приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В ходе исследований реставраторы детально проанализировали фонды Государственного архива РФ, Музея архитектуры имени А.В. Щусева, архива МАРХИ и проектные эскизы мастерской Ивана Жолтовского. Оцифрованные проектные материалы и авторские чертежи помогли точно определить изначальные решения для фасадов и интерьеров.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«Архивные чертежи помогли при работе с конструктивными узлами Главного корпуса Центрального московского ипподрома: благодаря им удалось максимально бережно проводить восстановление, не нарушая историческую целостность объекта и первоначальную логику конструкций. В ходе реставрации здания специалисты восстановили историческую кирпичную кладку, сохранили оригинальные архитектурные элементы, характерные для монументальной сталинской архитектуры. Кроме того, выполнили ремонт пинаклей, вазонов, лепнины портика и трибун, отреставрировали исторические элементы внутреннего декора», – рассказал руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Опираясь на архивные свидетельства, мастера восстановили скульптурные композиции и художественную отделку директорской ложи. Старые снимки также помогли бережно воссоздать аутентичную роспись, которую обнаружили под слоями отделки при расчистке барельефов трибун.

Обновленный Центральный московский ипподром превратился в комфортный многофункциональный кластер, открытый для проведения состязаний и досуга горожан.

Основанный в 1834 году на Ходынском поле (Беговая улица, дом 22), Центральный московский ипподром признан старейшим в стране и первым в мире специализированным рысистым ипподромом.
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоВладимир ЕфимовЦентральный Московский ипподром
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть