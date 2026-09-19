Ефимов: более 500 архивных материалов изучили для реставрации ипподрома

При реставрации Главного корпуса Центрального московского ипподрома специалисты опирались на массив исторических свидетельств: старые фотографии, архивные бумаги, чертежи и печатные издания. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии Центрального московского ипподрома после масштабной комплексной реконструкции.

«В ходе реконструкции Центрального московского ипподрома проведена реставрация Главного корпуса площадью около 15 тысяч квадратных метров. Одной из главных задач проекта было вернуть объекту культурного наследия регионального значения историческую выразительность. Для этого специалисты исследовали свыше 500 архивных чертежей, а также фотографии, документы и печатные издания. Они использовались практически на всех этапах работ – от восстановления конструктивных узлов до воссоздания декоративных элементов и скульптур», – приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В ходе исследований реставраторы детально проанализировали фонды Государственного архива РФ, Музея архитектуры имени А.В. Щусева, архива МАРХИ и проектные эскизы мастерской Ивана Жолтовского. Оцифрованные проектные материалы и авторские чертежи помогли точно определить изначальные решения для фасадов и интерьеров.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«Архивные чертежи помогли при работе с конструктивными узлами Главного корпуса Центрального московского ипподрома: благодаря им удалось максимально бережно проводить восстановление, не нарушая историческую целостность объекта и первоначальную логику конструкций. В ходе реставрации здания специалисты восстановили историческую кирпичную кладку, сохранили оригинальные архитектурные элементы, характерные для монументальной сталинской архитектуры. Кроме того, выполнили ремонт пинаклей, вазонов, лепнины портика и трибун, отреставрировали исторические элементы внутреннего декора», – рассказал руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Опираясь на архивные свидетельства, мастера восстановили скульптурные композиции и художественную отделку директорской ложи. Старые снимки также помогли бережно воссоздать аутентичную роспись, которую обнаружили под слоями отделки при расчистке барельефов трибун.

Обновленный Центральный московский ипподром превратился в комфортный многофункциональный кластер, открытый для проведения состязаний и досуга горожан.

Основанный в 1834 году на Ходынском поле (Беговая улица, дом 22), Центральный московский ипподром признан старейшим в стране и первым в мире специализированным рысистым ипподромом.