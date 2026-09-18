Ефимов: на обновленном Московском ипподроме появилось 12 конюшен

На Центральном московском ипподроме завершили масштабное обустройство современной инфраструктуры, предназначенной для содержания и тренировок лошадей. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии ипподрома после комплексной реконструкции.

«В Беговом районе столицы в рамках комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома построен конный двор – крупный комплекс, объединяющий конюшни, ветеринарный блок и сопутствующую инфраструктуру. Всего здесь возведено 12 конюшен для постоянного размещения лошадей, общая площадь которых превышает 40 тысяч квадратных метров. Все здания возведены с учетом современных требований к содержанию животных. Таким образом, на ипподроме создана полноценная инфраструктура мирового уровня, которая позволяет проводить соревнования, обучать спортсменов и оказывать животным профессиональную ветеринарную помощь», – передает слова Владимира Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Новый конный двор занял восточный сектор ипподрома, где ранее стояли обветшавшие постройки. Попасть на территорию можно через оборудованные КПП со стороны Скаковой аллеи, а также Проектируемого проезда № 1808.

Как уточнил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, конюшни для скаковых и беговых лошадей составляют основу комплекса.

«Объекты возведены по каркасно‑монолитной технологии и выдержаны в единой архитектурной стилистике. Вентилируемые фасады облицованы фиброцементными панелями, стальными кассетами, керамогранитными плитами и украшены силуэтами лошадей. Около каждой конюшни обустроены полуоткрытые внутренние дворы для выгула животных. Внутри зданий размещены денники‑боксы и специализированные зоны восстановления. Для поддержания оптимального микроклимата установлены системы приточно‑вытяжной вентиляции», – добавил Александров.

Для животных, прибывающих на состязания из других регионов и стран, возвели отдельную гостевую конюшню, а для наездников и сопровождающей команды построили базу с номерами для временного проживания. В состав конного двора также вошли изолятор, карантинный отсек и специализированный центр иппотерапии.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы



Отдельный акцент сделали на медицинском сопровождении: в ветеринарном секторе открыли кабинеты УЗИ и рентгенодиагностики, процедурные, предоперационные и стационар с палатами интенсивного ухода. Предусмотрены помещения для отдыха специалистов, пункт допинг-контроля, реабилитационное отделение для восстановительных процедур и просторные склады для кормов.

По словам профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова, сложность реконструкции Московского ипподрома состояла не только в сохранении архитектурного наследия, но и в реализации инженерных решений.

«Реконструкция Московского ипподрома – это серьезный инженерный проект, который еще раз продемонстрировал уровень столичных строителей и проектировщиков», - прокомментировал Кулаков.

В свою очередь архитектор Андрей Асадов отметил, что обновление Центрального московского ипподрома стало еще одним шагом к качеству жизни в столице, когда, не выезжая за его пределы, можно насладиться любимым для многих видом спорта, а также соприкоснуться с высокой эстетикой.

«Особенно ценно, что это происходит через возрождение исторического наследия, придание ему новой жизни, смыслов и функций. Получается такая живая перекличка с историей. При этом за красивой формой стоит серьёзная профессиональная задача — деликатно вписать современную спортивную и инженерную инфраструктуру в контекст памятника культуры. Речь идет о трансформации замкнутого спортивного объекта в новую точку притяжения», - сказал архитектор.

Центральный московский ипподром на Беговой улице ведет свою историю с 1834 года. Это старейший конноспортивный комплекс страны и первый в мире специализированный рысистый ипподром.