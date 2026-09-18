Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 3 минуты
230

Ефимов: на обновленном Московском ипподроме появилось 12 конюшен

Владимир Ефимов, глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Владимир Ефимов, глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

На Центральном московском ипподроме завершили масштабное обустройство современной инфраструктуры, предназначенной для содержания и тренировок лошадей. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии  ипподрома после комплексной реконструкции.

«В Беговом районе столицы в рамках комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома построен конный двор – крупный комплекс, объединяющий конюшни, ветеринарный блок и сопутствующую инфраструктуру. Всего здесь возведено 12 конюшен для постоянного размещения лошадей, общая площадь которых превышает 40 тысяч квадратных метров. Все здания возведены с учетом современных требований к содержанию животных. Таким образом, на ипподроме создана полноценная инфраструктура мирового уровня, которая позволяет проводить соревнования, обучать спортсменов и оказывать животным профессиональную ветеринарную помощь», – передает слова Владимира Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Новый конный двор занял восточный сектор ипподрома, где ранее стояли обветшавшие постройки. Попасть на территорию можно через оборудованные КПП со стороны Скаковой аллеи, а также Проектируемого проезда № 1808.

Как уточнил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, конюшни для скаковых и беговых лошадей составляют основу комплекса.

«Объекты возведены по каркасно‑монолитной технологии и выдержаны в единой архитектурной стилистике. Вентилируемые фасады облицованы фиброцементными панелями, стальными кассетами, керамогранитными плитами и украшены силуэтами лошадей. Около каждой конюшни обустроены полуоткрытые внутренние дворы для выгула животных. Внутри зданий размещены денники‑боксы и специализированные зоны восстановления. Для поддержания оптимального микроклимата установлены системы приточно‑вытяжной вентиляции», – добавил Александров.

Для животных, прибывающих на состязания из других регионов и стран, возвели отдельную гостевую конюшню, а для наездников и сопровождающей команды построили базу с номерами для временного проживания. В состав конного двора также вошли изолятор, карантинный отсек и специализированный центр иппотерапии.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Отдельный акцент сделали на медицинском сопровождении: в ветеринарном секторе открыли кабинеты УЗИ и рентгенодиагностики, процедурные, предоперационные и стационар с палатами интенсивного ухода. Предусмотрены помещения для отдыха специалистов, пункт допинг-контроля, реабилитационное отделение для восстановительных процедур и просторные склады для кормов.

По словам профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова, сложность реконструкции Московского ипподрома состояла не только в сохранении архитектурного наследия, но и в реализации инженерных решений.

«Реконструкция Московского ипподрома – это серьезный инженерный проект, который еще раз продемонстрировал уровень столичных строителей и проектировщиков», - прокомментировал Кулаков.

В свою очередь архитектор Андрей Асадов отметил, что обновление Центрального московского ипподрома стало еще одним шагом к качеству жизни в столице, когда, не выезжая за его пределы, можно насладиться любимым для многих видом спорта, а также соприкоснуться с высокой эстетикой.

«Особенно ценно, что это происходит через возрождение исторического наследия, придание ему новой жизни, смыслов и функций. Получается такая живая перекличка с историей. При этом за красивой формой стоит серьёзная профессиональная задача — деликатно вписать современную спортивную и инженерную инфраструктуру в контекст памятника культуры. Речь идет о трансформации замкнутого спортивного объекта в новую точку притяжения», - сказал архитектор.

Центральный московский ипподром на Беговой улице ведет свою историю с 1834 года. Это старейший конноспортивный комплекс страны и первый в мире специализированный рысистый ипподром.
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоВладимир Ефимов
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть