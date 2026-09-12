Почти 50% украинских 15-летних подростков не имеют базовых навыков читательской грамотности. Об этом сообщила проректор Харьковского национального университета им. Каразина и бывший министр образования страны Лилия Гриневич.
«Очень сильно упала читательская грамотность — до 42%, то есть 42% украинских подростков 15-летних не достигали базового уровня читательской грамотности. Но сейчас их 45%», — заявила Гриневич в эфире одного из украинских телеканалов.
Эксперт отметила необходимость перехода школьного обучения от механического заучивания к практическому применению полученных знаний. При этом она призвала не злоупотреблять использованием искусственного интеллекта при выполнении учебных заданий.
Ранее министр экономики Украины заявил, что ожидаемый ущерб экономической системе страны составит до $10 млрд.
Проректор Харьковского университета: 45% украинских подростков неграмотны
Почти 50% украинских 15-летних подростков не имеют базовых навыков читательской грамотности. Об этом сообщила проректор Харьковского национального университета им. Каразина и бывший министр образования страны Лилия Гриневич.