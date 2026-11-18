Будущим выпускникам, планирующим идти в вузы, стоит готовиться к существенным изменениям правил поступления. Приём-2026 преподнёс такие сюрпризы, что Минобрнауки решило навести порядок.

Наплыв талантов

«Минувшая приёмная кампания в вузы отметилась скандалами с 300-балльниками, которые столкнулись с парадоксальной ситуацией. Часть из них, набрав на ЕГЭ максимально возможное количество баллов, так и не смогли пройти на бюджет в вуз мечты, потому что дорогу им перешли олимпиадники», — напомнил ведущий научный сотрудник Карельского научного центра РАН, доктор физико-математических наук, профессор Александр Иванов.

А конкурс на некоторые специальности просто отсутствовал, так как все места досрочно заняли победители и призёры олимпиад. Согласитесь: это полностью убивает саму идею поступления по результатам Единого экзамена.

Ситуация настолько накалилась, что даже министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании Российского союза ректоров затронул проблему. Министр отметил, что наплыв олимпиадников «нельзя назвать нормой». В итоге министерство пошло на изменения в системе высшего образования, часть которых — ужесточение льгот для олимпиадников.

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Между тем вопрос «Кто лучше — победитель олимпиады или стобалльник на ЕГЭ?» не имеет однозначного ответа. Одни педагоги считают, что талантливым школьникам, выигрывающим интеллектуальные олимпиады, умеющим справляться с нестандартными заданиями, надо давать преимущества. Другие указывают на то, что олимпиады не настолько честны, чтобы рассматривать всех победителей и призёров как одарённых и талантливых. И ещё: что при зачислении дополнительные льготы дают также различные конкурсы и проекты, участие в которых вообще ничего не говорит о реальных способностях школьника. В то время как выпускник, сумевший написать ЕГЭ на 100 баллов, показал и трудолюбие, и владение предметом.

Похожая ситуация случилась и при поступлении в магистратуру, пусть и не столь массово. Не все, кто отлично сдал вступительные экзамены, смогли получить бюджетное место. Причина та же: дополнительные баллы за всевозможные проекты и конкурсы у их конкурентов.

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Найти баланс

Безусловно, правы могут быть обе стороны. Видимо, поэтому справедливое решение — это поиск некоего баланса между сторонниками и того, и другого взглядов. Для начала Минобрнауки пообещало увеличить количество бюджетных мест в вузах, которые были наиболее востребованы у олимпиадников. Однако проблема в том, что точно предположить, какие именно специальности окажутся на пике популярности в следующем году, довольно трудно. А значит, ситуация может повториться.

Поэтому, например, ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев выдвинул другое предложение: выделять отдельное финансирование для поступающих по итогам олимпиад и выдавать победителям сертификат на бесплатное поступление. Вуз, в который придёт олимпиадник, предоставит ему дополнительное бюджетное место (за счёт средств сертификата), не забирая его у поступающих по ЕГЭ.

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Честная игра

Необходимо наводить порядок и в самих олимпиадах.

«Олимпиады в хороших вузах — это поиск своего целевого контингента, тех, кто, закончив вуз, будет работать по этой специальности, — считает член рабочей группы по образованию Совета по правам человека при президенте РФ, народный учитель России, замдиректора Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга, профессор РГПУ имени А. И. Герцена Сергей Рукшин. — Дефект системы состоит в том, что некоторые вузы внесли в неё сомнения в честности. Знаю случаи, когда к вузовской олимпиаде участников готовят преподаватели, которые сами её и составляют. В 2012 году была скандальная ситуация, что дипломы победителей ВсОШ (Всероссийской олимпиады школьников) умудрились выдать тем, кто в ней даже не участвовал. С таким надо бороться. При этом сами олимпиады нужны. Был случай, когда человек с золотой медалью международной олимпиады по математике, ученик моего матцентра (сейчас один из специалистов мирового класса по комбинаторике) написал ЕГЭ по математике всего на 90 с небольшим баллов. Бывает, что ребята со способностями в каком-то предмете не дружат, например, с русским языком. А стране нужны эти специалисты, и олимпиады — способ их найти».

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«Нужно не сокращать льготы для олимпиадников, а честно олимпиады проводить, — соглашается директор Специализированного олимпиадно-научного центра „Школа СОлНЦе“ из Казани Павел Шмаков. — Нечест­ность фантастическая. Могу привести очень показательный пример. В некоторых школах учителя получают ответы и отдают их детям. Так вот, в прошлом году были случайно разосланы неправильные ответы на олимпиаду. Ими воспользовались дети — а из-за ошибок в ответах всё вскрылось. Мы в Казани смогли аннулировать 27 нечестных работ из 29, но в Набережных Челнах аннулировать отказались».

Почему возникает соблазн нечестной игры, понятно. Школьникам дипломы олимпиад дают право на поступление без ЕГЭ в любой вуз по профилю и часто немалые призовые выплаты. Учителям и руковод­ству школы тоже выгодно иметь больше победителей и призёров среди учеников. Педагогам за это в некоторых школах платят премии, а сама образовательная организация повышает свой рейтинг, от которого зависит финансирование.

Что касается роста высокобалльников и стобалльников, также зафиксированного в этом году, то стоит внести изменения в шкалу пересчёта первичных баллов теста в итоговые. Например, в профильной математике можно получить 100 баллов, даже не решив пару последних самых сложных задач. В ЕГЭ по русскому или литературе такой номер не пройдёт — за нерешённые задания баллы снимаются.