100 лет СПбГУП: праздник культуроцентристской модели образования

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) отмечает своё 100-летие. У вуза — яркая и богатая история.

Но юбилей дает повод говорить не только о прошлом, но и о результате большого образовательного эксперимента, который здесь последовательно развивали на протяжении нескольких десятилетий. В основе этого эксперимента — культуроцентристская модель образования, опирающаяся на базовые ценности отечественной культуры и традиции российской гуманитарной мысли. Сегодня можно говорить о том, что эта модель доказала свою жизнеспособность и эффективность.

Причем высокие оценки этому подходу давались на разных этапах его развития. Еще в 1993 году академик Дмитрий Лихачев назвал СПбГУП «университетом будущего». В 2005 году Российская академия образования официально признала разработанную здесь культуроцентристскую модель одной из наиболее перспективных для России XXI века. Спустя два десятилетия признание университета вышло далеко за пределы академической среды: в 2019 году Владимир Путин в поздравительной телеграмме назвал СПбГУП прославленным вузом, а в 2025 году высокую оценку университету дал заместитель Генерального секретаря ООН Мигель Анхель Моратинос.

За этими оценками — многолетняя работа научной школы СПбГУП. Она не просто сохраняет отечественную гуманитарную традицию, но развивает ее и воплощает в образовательной практике. Доктор искусствоведения, кандидат философских наук, Почетный профессор РГПУ им. А. И. Герцена Любовь Мосолова и доктор культурологии, профессор кафедры теории и истории культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры Иван Леонов рассуждают о том, в чем состоит ценность этого подхода и почему накопленный СПбГУП опыт сегодня заслуживает особого внимания.

Великие имена и славные дела

Владимир Путин, Валентина Матвиенко и Александр Запесоцкий в СПбГУП, 07 октября 2008 год. Фото: сайт СПбГУП

Говоря об успехах вуза — юбиляра, на наш взгляд, следует отметить в первую очередь его достижения в науке. Общеизвестные успехи СПбГУП в образовании — следствие формирования культурологической научной школы, в свою очередь создавшей и воплотившей на практике культуроцентристскую концепцию образования.

В этом проекте приняло участие множество ученых, деятелей искусства, культуры, образования, представляющих цвет сообщества гуманитариев Отечества последних 35 лет. А также большая группа зарубежных ученых экстра-класса — друзей России. И, конечно же, замечательная плеяда ученых Ленинграда — Петербурга: маститые профессора профсоюзного вуза В. Е. Триодин, А. В. Даринский, Ю. И. Громов, И. П. Лейберов, В. И. Носач, выдвинувшие на переломе эпох из своей среды 37-летнего ректора. Особо скажем о признанных в стране лидерах отечественной науки о культуре М. С. Кагане, С. Н. Иконниковой и Б. Д. Парыгине, пришедших в СПбГУП в 90-е, талантливых ученых и педагогах следующего поколения — Т. Е. Шехтер, Г. М. Бирженюке, А. П. Маркове и др.

Как верно замечают многие эксперты, СПбГУП начал реализовывать основные идеи и принципы, содержащиеся в положениях знаменитого Указа Президента РФ В. В. Путина № 809 от 2022 года о традиционных ценностях российской культуры и необходимости их защищать, еще в 1991 году. На этом во многом основаны уникальное трудоустройство и карьерный рост выпускников СПбГУП. Именно такие выпускники и такое образование были востребованы в постсоветской России, а также в настоящее время.

Парадокс Запесоцкого

Перед студентами выступают ярчайшие личности России. Фото: сайт СПбГУП

Столетие — серьезная дата. Больше трети этого срока, 34 года, СПбГУП руководил А. С. Запесоцкий. Успехи вуза последних десятилетий неотделимы от его имени. Александр Сергеевич несколько месяцев назад покинул ректорский пост, при этом он продолжает научную работу в Российской академии наук и Российской академии образования.

Но вот парадокс: будучи самым цитируемым в научном сообществе России гуманитарием Санкт-Петербурга, поднявшим свой вуз до статуса известного во всей стране и одного из лучших гуманитарных вузов России, интеллектуалом с широкой известностью (член двух европейских академий наук, почетный доктор пяти зарубежных университетов), Запесоцкий-ученый на удивление мало изучен.

Впрочем, в постсоветской России пропаганда достижений отечественной гуманитарной науки с 1991 года в силу ряда причин велась и порой ведется довольно слабо, что несправедливо. И неудивительно, что значение 80 книг и сотен научно-популярных статей Запесоцкого (некоторые из которых насчитывают до полумиллиона обращений читателей) чуть ли не полностью затмевается для обывателя легковесным образом «богача», «плейбоя», теннисиста и горнолыжника, который был создан желтой прессой...

Пожалуй, в подобной «рекламе» академик отчасти сам виноват. Профессиональный артист все же. Яркий. Экстравагантный. Нестандартный. А пространство массовой культуры любит выдумки и скандалы, а всерьез «разбираться в науке» не каждый захочет и не каждый сможет. — Такой вот перекос...

Наука: хобби или профессия?

Александр Сергеевич — единственный в стране Заслуженный артист России и Заслуженный деятель науки России в одном лице. Известно, что Запесоцкий после деятельности в Государственном оптическом институте никогда не зарабатывал всерьез себе на жизнь наукой. Наука, как и ректорство, скорее, были для него сначала сильным интеллектуальным увлечением, а далее — важнейшим делом жизни. Немалые средства к дальнейшему обеспеченному существованию (чему до сих пор некоторые сильно завидуют...) еще в 80-е годы принесла Запесоцкому деятельность в сфере культуры. Сценарист, режиссер, продюсер видеофильмов.

Авторы данной заметки многие годы работают в научном сообществе Ленинграда–Петербурга рядом, а иногда и вместе с Александром Сергеевичем. Мы видим его труды и результаты с совсем иной стороны. Как и многие коллеги, относим его к числу корифеев отечественной культурологии.

Один из нас выступил ответственным редактором книги Российской академии наук «Культурологические ландшафты Петербурга» — о роли вузов Северной столицы в становлении нового научного направления. Там есть глава о замечательной роли СПбГУП в этом процессе (Москва: Наука, 2024. — стр. 140-187). Другой — составитель вышедшего в этом году сборника «Петербургская культурология: современные векторы развития» (Санкт-Петербург: СПбГУП, 2026). Это цикл лекций ведущих культурологов нашего города. Инициатор и организатор публичных выступлений — академик Запесоцкий.

Многое остается пока «за кадром». Но вот несколько штрихов к портрету. Уже к моменту выхода кандидатской диссертации в 1986 году А. С. Запесоцкий был хорошо известен как яркий теоретик молодежной культуры и практик в сфере воспитания молодежи. Его книга «Эта непонятная молодежь» вышла тиражом в 100 000 экз. и мгновенно исчезла с прилавков магазинов СССР.

Защита его докторской о проблемах молодежи стала в 1997 году событием и собрала в качестве оппонентов трех из крупнейших в СССР творцов гуманитарной науки второй половины ХХ века — профессоров М. С. Кагана, В. А. Ядова и А. И. Новикова. Среди выступавших на защите был и хорошо разбиравшийся в культуре видный юрист, профессор Анатолий Собчак, который пришел поддержать научную концепцию Запесоцкого. В Российскую академию образования Александра Сергеевича пригласил мэтр отечественной высшей школы, член Академии педагогических наук СССР А. В. Даринский, а в РАН — философ с мировым признанием академик​ В. С. Степин. Это произошло уже после избрания ректора академиком РАО.

Позднее Запесоцкий обоснованно осуществил научную реконструкцию теории культуры академика Д. С. Лихачева. С этим наследники Лихачева сначала не согласились. Да и сам знаменитый исследователь древнерусской литературы культурологом себя не называл. Но после доклада ректора на юбилейном (к 110-летию Лихачева) заседании Историко-филологического отделения РАН оспаривать его позицию уже было невозможно. На сегодня Александр Сергеевич по праву считается крупнейшим исследователем и популяризатором культурологического наследия великого ученого.

А еще ректор СПбГУП выступил на заседании Президиума РАН с докладом по культурологии и внес существенный вклад в обоснование ее статуса в системе наук. В итоге в РАН его избрали по номинации «философия образования и культуры».

От Лихачева и Степина — к новаторской модели университета

Президиум Лихачевских научных чтений. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, вице-президент РАН, ректор Политеха Андрей Рудской, зам.министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, зам.генерального секретаря ООН Мигель Моратинос, президент РАО Ольга Васильева. 22.05.25 год. Фото: сайт СПбГУП

Что сделал Запесоцкий в культурологии? — Сказать сложно. Не потому, что нечего. Напротив, сказать можно многое. Возьмем одну из его книг: «Культура: взгляд из России» (Издательство «Наука», 2015 г.). Уже в самом заглавии — четкая постановка центральной идеи, понятная специалистам. Названием автор как бы дает понять — речь идет об особом взгляде. В книге он показывает, что данное направление развития гуманитарных наук — российский приоритет в мире. Приоритет отечественного знания. По его мысли, в отличие, скажем, от западной философии или социологии с их вектором неолиберального глобализма, наука культурология на иной перспективной философской идее диалога и партнерства культур и цивилизаций сложилась именно в России.

В США в свое время существенный вклад в культурологию сделал более полувека назад известный антрополог и этнограф Лесли Уайт («Наука о культуре»). Но его идеи за все это время не нашли достойной поддержки и продолжения, не были приняты на Западе. Там считали, что частных наук об отдельных явлениях культуры для их понимания достаточно. Запесоцкий, следуя за своими предшественниками Д. С. Лихачевым, Вяч. Вс. Ивановым, Э. С. Маркаряном, М. С. Каганом, Ю. М. Лотманом, С. Н. Артановским, С. Н. Иконниковой и рядом других соратников, считал, что недостаточно.

Российский приоритет в культурологии, по его убеждению, был порожден мощной традицией русской социально-философской мысли, объективной потребностью в научной генерализации кризисного состояния многоликой мировой культуры и необходимостью глубокого осмысления произошедших разломов российской культуры. Крупный масштаб этих явлений вызвал к жизни соответствующие направления научной мысли.

Пройдем по оглавлению книги Александра Сергеевича: «У истоков российской культурологии», «Дмитрий Лихачев — великий русский культуролог», «Формирование науки о культуре», «Современная культурология как научная парадигма», «Предмет культурологии как теоретическая проблема», «О сущности культурной традиции», «Культурные права граждан» — это названия параграфов первой главы «Культура и культурология».

А есть и еще шесть глав. Там — о вкладе в науку о культуре академика Степина, соотношении культурологии и классических отраслей знания, о философии и культурологии образования, феноменах и процессах развития культуры.

Уровень фундаментальности проблем и текстов исключительно высок. Например, среди «мелких» разделов, параграфов четвертой главы — идея культуроцентристской модели высшего образования и решение проблемы цели образования — то, в связи с чем один из лучших в мире знатоков теории педагогики, президент Российской академии образования Н. Д. Никандров поставил Запесоцкого в один ряд с ведущими представителями отечественной педагогики. Но это тема для размышления наших коллег в РАО.

Мы же отметим, что всю книгу Александра Сергеевича «Культура: взгляд из России» неслучайно пронизывает идея диалога культур как одного из базовых факторов развития человечества, его духовного движения ввысь. То есть того, что стало постепенно центральной темой ежегодных Международных Лихачевских научных чтений (1993–2025 г.г.). Чтения — продуктивный опыт движения российской гуманитарной мысли. Почему и стали широко известны в научных и просветительских кругах как в стране, так и за рубежом. Основная проблематика Лихачевских чтений об этом красноречиво говорит: «Диалог культур в условиях глобализации», «Диалог культур. Ценности, смыслы, коммуникации», «Глобальный конфликт в условиях глобализации», «Глобальный конфликт и контуры нового мирового порядка», «Диалог культур и партнерство цивилизаций» и тому подобное.

В Лихачевских чтениях, как крупных научных форумах высокого статуса, принимал активное участие целый авангард российских мыслителей, государственных деятелей, организаторов вузовской науки и образования, преподавательский корпус крупных университетов страны и известные зарубежные ученые. Среди них — академики, профессора, ректоры, депутаты, сенаторы, ведущие специалисты министерств, писатели, режиссеры, талантливые молодые ученые и студенты.

Подчеркнем, что содержание Лихачевских чтений резюмировалось в серийных выпусках объемных научных сборников (более 30) с публикацией множества докладов и их обсуждений (по 600-700 страниц в каждом). Сборники Лихачевских чтений стали сегодня своего рода анналами истории гуманитарной научной мысли в России, метафорически говоря, ее «клондайком». Их содержание будет долго служить последующей аналитической работе и актуальной государственной политике и практике в области развития науки, образования, просвещения, гражданства, политической психологии, художественной культуры и целого ряда иных направлений работы мыслящих россиян.

Отметим, что Запесоцкий был не просто блестящим организатором этих научных форумов. Он был автором самой концепции Лихачевских чтений, их идеологом, режиссером и ответственным редактором. Авторы этих строк не раз были участниками чтений. Подчеркиваем, что это были настоящие интеллектуальные диспуты высокого научного качества и общественного значения.

Лихачевские чтения объединяют ученых 59 стран, 14 мая 2010 год. Фото: сайт СПбГУП

Лихачевские чтения — не единственный из особенных источников научного взлета СПбГУП. Седьмая глава фундаментального труда ректора, о котором говорилось выше, — портреты подлинных творцов науки и культуры, с которыми педагоги и студенты вуза систематически общались в СПбГУП многие годы: ученые Абалкин, Бехтерева, Богомолов, Зиновьев, Лекторский, Межуев, Пиотровский, Примаков, Тишков, Чубарьян; поэт Вознесенский и писатель Гранин, режиссеры Герман (старший), Михалков-Кончаловский, Рязанов, композитор Петров, балетмейстер Эйфман... И многие, многие другие.

Эти «Творцы культуры» (так называется завершающая книгу глава) — в существенной степени соавторы Запесоцкого и его товарищей по новаторской культуроцентристской модели образования, созданной в СПбГУП.

Юбилейный год СПбГУП — время, когда традиции высшей школы, приносящие добротные научные, образовательные и воспитательные плоды, должны получить адекватную оценку и поддержку со стороны коллег и научного сообщества.

Труды научной школы СПбГУП надо осмыслять не только ученым. Эти достижения должны в популярной форме стать неотъемлемой частью школьного образования, войти в жизнь вузов страны.