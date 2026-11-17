Движение поездов по Крымскому мосту восстановлено, задержанные из-за ограничений составы прибыли в Керчь, сообщили в Росжелдоре.

«Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью возобновлено. Все поезда «Таврия», которые ранее задерживались из-за ограничения движения, прибыли на станцию Керчь», - говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».

Сообщается, что через мост проследовали поезда №008 Санкт-Петербург – Керчь, №28 Москва – Керчь, пригородные составы №6204 и 6206 Тамань-Пассажирская – Керчь и №6205, следующий в обратном направлении.

Кроме того, по расписанию будут следовать поезда №6809 Керчь-Анапа и обратный №6812, №007 Керчь–Санкт-Петербург, №91 Керчь–Москва и №27 Керчь–Москва.

В ведомстве также сообщили, что автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи перевозят пассажиров по расписанию.

Напомним, по данным Следкома РФ, 16 и 17 ноября Крымский мост подвергся атакам украинских БПЛА. В результате этих ударов оказалась повреждена конструкция переправы, возбуждено уголовное дело о теракте. Движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно остановлено.

Днем Минтранс РФ сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором участке сейчас ведутся восстановительные работы.