США могли приступить к разработке новой ядерной авиабомбы, чтобы использовать ее для удара по подземным бункерам в Иране, где расположены центрифуги для обогащения урана. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее портал The War Zone (TWZ) писал, что США разрабатывают новую ядерную авиабомбу B94. В бюджетных документах США впервые за десятилетия появилось обозначение новой ядерной авиабомбы B94. На её разработку планируется выделить дополнительно 77,1 млн долларов. B94 разрабатывается как замена термоядерной бомбе B83.

«У Ирана есть подземные центрифуги, расположенные глубоко в горах, куда обычные средства поражения не достают. И даже обычные противобункерные бомбы не способны уничтожить эти подземные цеха», — сказал Кнутов.

Он считает, что США могут применить новую бомбу для удара по иранским подземным хранилищам.

«У американцев есть В-83, которая отчасти похожа... Но думаю, что создание новой авиабомбы направлено на то, чтобы угрожать Ирану», — подытожил эксперт.