В ночь на 17 ноября украинские беспилотники атаковали российские регионы. Под удар, в частности, попали два города Башкирии, а также Московская область. По данным Минобороны, в период с 17:00 16 ноября по 07:00 17 ноября в сторону Московского региона летели около 800 БПЛА. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, а 321 беспилотник нейтрализовали на подлёте к столице.

В Башкирии отразили массированную атаку на промзоны Уфы и Салавата. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильными огневыми группами БАРС было сбито более 50 БПЛА. Критических повреждений зафиксировано не было.

Откуда запускали БПЛА

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл маршруты и источники атак. По его словам, удар по Салавату и Уфе осуществлялся с Сумской и Харьковской областей Украины.

«Боевики ВСУ задействуют все приграничные территории, чтобы наносить террористические удары по России», — отметил эксперт.

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Московскую область, по его данным, системно атакуют из Черниговской области, пользуясь отсутствием санитарной зоны и лесистой местностью, позволяющей тайно укрывать технику и стартовые позиции. Основной маршрут движения БПЛА в сторону столицы — коридор Брянск — Калуга — Москва, который хорошо известен российским войскам ПВО, поэтому все дроны уничтожаются на подлёте. Противник также использует альтернативные направления — через Орловскую и Тульскую области.

95% БПЛА уничтожается

Иванников подчеркнул эффективность российской системы противовоздушной обороны.

«Российская система ПВО уничтожает 95% всех беспилотных летательных аппаратов. Оставшиеся 5% являются допустимой погрешностью, которая не способна привести к критическому разрушению инфраструктуры», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что массированные атаки не меняют общей картины противодействия.

«Мы имеем дело с беспрецедентными по количеству атаками БПЛА, которым не подвергалось ни одно государство в мире. Это военная атака XXI века, и мы эффективно противодействуем этим современным угрозам. Это говорит о высокой подготовке не только российских вооружённых сил, но и всего оборонно-промышленного комплекса и научно-технической школы, которая работает в интересах великого русского государства и обеспечивает его безопасность», — заключил Иванников.

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Украина превращается в руины

Ответ России на атаки беспилотников, по словам эксперта, заключается в дальнейшем поражении критически важной инфраструктуры и транспортной системы Украины.

«Удары возмездия будут однозначными и более суровыми, нежели тот ущерб, который могут принести атаки на Россию. Киевскому режиму придётся заплатить дорогую цену за террористические операции», — заявил Иванников.

По его мнению, украинская транспортная и портовая инфраструктура уже находится в критическом состоянии.

«Украина превращается в руины, в непригодное для жизни государство. Уже сейчас можно говорить о том, что полностью отсутствует морское сообщение, блокированы дунайские, одесские и николаевские порты. Украина утратила возможность авиационного сообщения», — заявил эксперт.

Железнодорожный транспорт практически не функционирует, все перевозки в интересах ВСУ уничтожаются, как и подвижной состав, грузовые длинномеры с боеприпасами и военная техника. Среди приоритетных целей — объекты энергетики, связи и цифровой инфраструктуры: дата-центры, объекты электро- и газогенерации.

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«Сейчас речь идёт о том, что Украина перестаёт обладать экономическими возможностями для обеспечения своих социальных гарантий и функций», — добавил Иванников.

Запад курирует атаки Киев на РФ

Эксперт выразил уверенность, что атаки на Россию осуществляются при поддержке европейских стран.

«Россия подвергается беспрецедентным атакам киевского терроризма, поддержанного всей объединённой Европой. Атакуют Россию европейцы руками киевского режима», — заключил Иванников.

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Он также отметил, что украинские граждане ещё не полностью осознают масштаб краха государства, к которому их подвёл киевский режим.

«Сам же Зеленский прячется на Западе, распускает слухи о готовящемся покушении и использует медийные возможности для обеспечения деятельности бюрократической системы управления», — подытожил Иванников.