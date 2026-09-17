Российские военные уничтожили в зоне СВО боевика спецназа Службы безопасности Украины (СБУ) и идейного нациста Романа Бабия. О его бесславной смерти сообщают СМИ «незалежной».

С детства за Бандеру

По информации прессы, Бабий родился в сельской местности Ивано-Франковской области в 2003 году. Как истинный «западэнец», с детства ненавидел все русское.

Поэтому неудивительно, что бандеровец добровольно отправился на фронт, хотя призывают на Украине после 25 лет. Воевал он в звании старшего сержанта в составе отдела «А» СБУ.

Впрочем, навыки спецназовца оказались никудышными против русского оружия. 15 сентября на позиции, на которых находился Бабий со своими сослуживцами, прилетела корректируемая авиабомба и уничтожила боевиков. Это случилось в Краматорском районе ДНР.

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Нацистам — собачья смерть

Российские военные без пощады уничтожают украинских националистов и спецназовцев. Список из некрологов постоянно растет.

Так, в августе российские военные уничтожили ударника известной киевской рок-группы «Квиткис» Виталия Капранова. За два с половиной месяца до этого он добровольно присоединился к нацистским головорезам из 20-й отдельной бригады специального назначения «Любарт», входящей в состав 1-го корпуса национальной гвардии «Азов»*.

В конце мая в ДНР своей конец нашел уроженец Мурманска Сергей Шевченко. Предав свои корни, он пошел воевать против русского мира в составе Сил специальных операций (ССО) Украины. Даже прошел обучение стандартам НАТО в Польше и Литве, но эти навыки его не спасли.

А в апреле наши военные ликвидировали в зоне СВО матерого националиста, члена «Правого сектора»** Тараса Борща. Он воевал в должности командира отделения светотехнического обеспечения взвода радиотехнического обеспечения роты связи и радиотехнического обеспечения. Участвовал в проигранном украинской армией сражении за Бахмут (Артемовск), а также в боях на купянском направлении.

*Террористическая организация, запрещена в России

**Террористическая и экстремистская организация, запрещена в России