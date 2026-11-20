В пятницу в Харьковской области российские военные нанесли удар по ТЭЦ, обеспечивавшей работу предприятий украинского ВПК, сообщило Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, под удар попала ТЭЦ Слобожанская.

Также сообщается о поражении расположенного в черниговском городе Городня логистического центра, в котором хранились и распределялись грузы для ВСУ.

В Одесской области нанесены удары по сухогрузу с грузами для ВСУ и портовой инфраструктуре, задействованной в разгрузке военных грузов.

В Днепропетровской области целью удара стал железнодорожный локомотив, участвовавший в перевозке грузов для украинских боевиков.

Ранее Минобороны сообщило о нанесении ударов по военным и энергетическим объектам на Украине.