У морпехов США на морозе развалились ботинки во время учений НАТО

У американских морпехов перед учениями НАТО, которые проходили в Норвегии в начале года, на морозе стали разваливаться ботинки, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на документы Пентагона и источник в ведомстве.

Отмечается, что речь идет об учениях Cold Response 2026, проходивших в Норвегии и Финляндии в марте. Проблемы с обувью военнослужащих США появились во время подготовки к ним еще в конце февраля, однако известно об этом стало только сейчас.

«В ботинках появлялись дыры, подошвы отделялись от остальной части обуви, а внутрь проникала ледяная вода. Военных приходилось снимать с тренировок из-за бракованных ботинок, причем все они использовались менее 30 дней. После этого морпехам пришлось покупать замену на месте», — рассказывает журнал.

При этом, согласно законодательству США, Пентагон имеет право закупать военную обувь только американского производства, за исключением редких случаев.

В учениях Cold Response 2026 принимали участие около 3 тысяч морпехов из Соединенных Штатов. Проблема с ботинками оказалась более масштабной, чем предполагалось ранее, когда американские бойцы вернулись на родину. На базе Кэмп-Лежен в штате Северная Каролина проверили запасы такой обуви, и выяснилось, что примерно у половины пар тоже есть дефекты. Кроме того, в апреле и июле были проведены новые проверки, в ходе которых также обнаружились дефекты, причем в больших количествах.