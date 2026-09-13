В Иране создадут тысячу батальонов добровольцев для защиты от США

В Иране намерены создать тысячу батальонов из добровольцев для защиты страны от возможного нападения США. Об этом говорится в заявлении штаба кампании «Жертвующие собой».

Присоединиться к кампании может любой житель страны, зарегистрировавшись в качестве добровольца. Решение о формировании тысячи батальонов организаторы объяснили большим числом желающих принять участие в защите Ирана.

С 15 сентября зарегистрированные добровольцы смогут пройти курсы военной подготовки и оказания первой помощи.

По данным сайта кампании, к настоящему времени организаторы получили более 31,5 млн заявок.

Ранее Дональд Трамп связал завершение конфликта с Ираном с промежуточными выборами в Конгресс США. Американский президент заявлял, что война может закончиться после голосования, однако допускал и более раннее урегулирование.