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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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В Иране создадут тысячу батальонов добровольцев для защиты от США

istockphoto.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

В Иране намерены создать тысячу батальонов из добровольцев для защиты страны от возможного нападения США. Об этом говорится в заявлении штаба кампании «Жертвующие собой».

Присоединиться к кампании может любой житель страны, зарегистрировавшись в качестве добровольца. Решение о формировании тысячи батальонов организаторы объяснили большим числом желающих принять участие в защите Ирана.

С 15 сентября зарегистрированные добровольцы смогут пройти курсы военной подготовки и оказания первой помощи.

По данным сайта кампании, к настоящему времени организаторы получили более 31,5 млн заявок.

Ранее Дональд Трамп связал завершение конфликта с Ираном с промежуточными выборами в Конгресс США. Американский президент заявлял, что война может закончиться после голосования, однако допускал и более раннее урегулирование.
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ПолитикаИрандобровольцывоенная подготовкамеждународные отношенияДональд ТрампСША
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