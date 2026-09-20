Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
2992

Спецотряд из Британии разносят у Сум: главная новость СВО 20 сентября

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Telegram-канал Владимира Рогова / Скриншот
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил переброску украинских подразделений, прошедших обучение в Великобритании, на сумское направление. По его словам, качество подготовки этих военных оставляет желать лучшего.

«По словам самих обучающихся, по большому счету, их в Британии ничему толком не учат, только время тратится на пустые мероприятия, которые ничего не дают. Фактически только рейтинг: то, что они прошли тренировку в Великобритании. Само качество подготовки оставляет желать лучшего», — заявил Липовой.

Тем не менее, отметил он, такая переброска под Сумы говорит о том, что киевский режим рассматривает это направление как одну из стратегических точек обороны. «Традиционно киевский режим собирает в бригады и батальоны всех подряд, чтобы задержать наступление нашей армии», — констатировал генерал.

Липовой уверен, что боевиков ожидает печальная участь. «Боевиков ожидают два варианта: первый — стать двухсотыми и вернуться на родину в цинковых гробах, второй вариант — сдаться в плен, если успеют… Самое благоразумное — сдаться, пока ещё есть такая возможность», — сказал он.

Генерал подчеркнул, что надежды киевского руководства на сдерживание боевиками российского наступления беспочвенны. «Все отлично понимают, что они защищают не Украину, а коррумпированную власть», — сказал Липовой.

Он также раскрыл тактику ВСУ: «Противник пытается сдерживать российское наступление путём "затыкания дыр", причём зачастую силами насильно мобилизованных украинцев. Их бросают не в "мясные штурмы", как все говорят, а в "мясную оборону"».

Ранее подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что российские военные успешно продвигаются на сумском направлении: до Сум осталось менее 20 км — расстояние артиллерийского выстрела.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоАрмияконфликт на Украинеэксклюзивэксклюзивные новости
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть