Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил переброску украинских подразделений, прошедших обучение в Великобритании, на сумское направление. По его словам, качество подготовки этих военных оставляет желать лучшего.

«По словам самих обучающихся, по большому счету, их в Британии ничему толком не учат, только время тратится на пустые мероприятия, которые ничего не дают. Фактически только рейтинг: то, что они прошли тренировку в Великобритании. Само качество подготовки оставляет желать лучшего», — заявил Липовой.

Тем не менее, отметил он, такая переброска под Сумы говорит о том, что киевский режим рассматривает это направление как одну из стратегических точек обороны. «Традиционно киевский режим собирает в бригады и батальоны всех подряд, чтобы задержать наступление нашей армии», — констатировал генерал.

Липовой уверен, что боевиков ожидает печальная участь. «Боевиков ожидают два варианта: первый — стать двухсотыми и вернуться на родину в цинковых гробах, второй вариант — сдаться в плен, если успеют… Самое благоразумное — сдаться, пока ещё есть такая возможность», — сказал он.

Генерал подчеркнул, что надежды киевского руководства на сдерживание боевиками российского наступления беспочвенны. «Все отлично понимают, что они защищают не Украину, а коррумпированную власть», — сказал Липовой.

Он также раскрыл тактику ВСУ: «Противник пытается сдерживать российское наступление путём "затыкания дыр", причём зачастую силами насильно мобилизованных украинцев. Их бросают не в "мясные штурмы", как все говорят, а в "мясную оборону"».

Ранее подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что российские военные успешно продвигаются на сумском направлении: до Сум осталось менее 20 км — расстояние артиллерийского выстрела.