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Раненые бойцы ВС РФ проголосовали на выборах в Госдуму прямо в госпитале

Ольга Облогина / АиФ-Северный Кавказ
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Военнослужащие, проходящие курс лечения в госпитале, приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ. Об этом журналистам сообщил боец 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Ара.

По его словам, организация избирательного процесса непосредственно в медицинском учреждении является значительным удобством и позволяет раненым бойцам реализовать свое конституционное право.

«Я считаю, что это уважение к военнослужащим. Я знаю, многие очень много делают для военнослужащих, для нас, особенно раненных, которые лежат в больнице. Это большой плюс. И спасибо вам за это», — рассказал Ара.

Он также добавил, что отдает свой голос за будущее и процветание страны.

«Чтобы мы всегда были на первом месте во всем мире, чтобы каждый человек в нашей стране добился своего», — добавил российский боец.

Ранее сообщалось, что более 3,5 млн избирателей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму.
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