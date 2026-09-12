Один человек пострадал при атаке ВСУ на промпредприятия Самарской области

Враг утром предпринял попытку атаки на промышленные предприятия Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По оперативным данным, погибших нет. Один житель был госпитализирован.

Эвакуация проводилась организованно и слаженно. В результате атаки зафиксированы повреждения нескольких многоквартирных домов. Для жителей организовали пункт временного размещения.

В регионе развернут оперативный штаб. В настоящее время проводится сбор информации и ликвидация последствий действий ВСУ.

Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и спокойствие, а также пользоваться информацией только из официальных источников.