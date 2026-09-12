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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Один человек пострадал при атаке ВСУ на промпредприятия Самарской области

Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Враг утром предпринял попытку атаки на промышленные предприятия Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По оперативным данным, погибших нет. Один житель был госпитализирован.

Эвакуация проводилась организованно и слаженно. В результате атаки зафиксированы повреждения нескольких многоквартирных домов. Для жителей организовали пункт временного размещения.

В регионе развернут оперативный штаб. В настоящее время проводится сбор информации и ликвидация последствий действий ВСУ.

Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и спокойствие, а также пользоваться информацией только из официальных источников.
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ПроисшествияатакаВячеслав ФедорищевВСУСамарская область
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