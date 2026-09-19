С начала 2026 года российские военнослужащие в рамках специальной военной операции освободили более 5,3 тысячи квадратных километров территории и свыше 220 населенных пунктов. Эту информацию 19 сентября озвучили в Министерстве обороны РФ.

В официальном заявлении ведомства уточняется, что за первые месяцы текущего года под контроль перешло больше 5,3 тыс. кв. км земель и более 220 сел и городов. Причем только за сентябрь бойцы армии России зачистили от противника свыше 670 квадратных километров и 27 населённых пунктов.

В министерстве также отметили, что военнослужащие не снижают темпов и продолжают эффективно решать поставленные боевые задачи, одновременно усиливая наступательные действия на всех фронтах проведения СВО.

Наиболее интенсивные боевые действия сейчас идут в районе Краматорско-Славянской агломерации. Подразделения группировок «Юг» и «Центр» продвигаются вперёд, штурмуя оборонительные рубежи ВСУ на ближних подступах к Славянску, Краматорску и Дружковке. В центральной части Доброполья уже идут уличные столкновения.

Группировка «Север» продолжает ликвидацию украинских националистических формирований, которые оказались в окружении под Харьковом в районе Волчанска. По имеющимся данным, украинская сторона потеряла там уже порядка 700 боевиков.