Атакующие РФ беспилотники сгорели дотла: у Киева поражена главная цель

Уничтожение таких крупных логистических центров ВСУ, как в Киевской области, напрямую сказывается на эффективности атак украинских ударов. Военный обозреватель Михаил Онуфриенко в эксклюзивном комментарии для aif.ru обратил внимание, что количество беспилотников, атакующих российские города, заметно уменьшилось.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что под Киевом был поражен таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк». Данный объект расположен в селе Копылов в 41 км к западу от столицы Украины. Отмечается, что там хранились и распределялись военные грузы, поступающие на Украину из Европы.

«Подобные объекты играют ключевую роль в снабжении ВСУ, и их потеря неизбежно отражается на общем состоянии армии», — подчеркнул Онуфриенко.

По его словам, именно через такие хабы проходят основные потоки вооружений и боеприпасов, поступающих с Запада.

«Европа обеспечивает 90% всех поставок для ВСУ — от снарядов для гаубиц и ракет для РСЗО до патронов и комплектующих для беспилотников. В денежном выражении эти поставки вдвое превышают довоенный бюджет Украины. Поэтому уничтожение крупного склада или распределительного центра бьёт по всей цепочке снабжения: от накопления грузов до их отправки на передовую», — сказал Онуфриенко.

Собеседник aif.ru обратил внимание, что результатом удара по логистическим центрам ВСУ является снижение интенсивности атак украинских беспилотников на российские регионы.

«Мы видим, что противник не смог ни сегодня, ни вчера выйти на цифру 700-1000 и более беспилотников в сутки, как это было ранее. Это говорит в том числе и об эффективности ударов по тылам киевского режима», — подытожил Онуфриенко.

Как сообщалось, Швейцария передала Украине 30 дизельных генераторов. Оборудование со складов энергетических хабов в первой половине сентября направили в Киев, а также Киевскую, Полтавскую, Одесскую и Черкасскую области.