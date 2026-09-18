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Путин посмертно наградил главу УИК Астанину орденом Мужества

kremlin.ru
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Владимир Путин сообщил о подписании указа, согласно которому председателю одной из участковых избирательных комиссий (УИК) в Запорожской области Елене Астаниной присваивается орден Мужества посмертно.

«Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества», — сообщил Владимир Путин во время заседания Военно-промышленной комиссии.

По данным Следственного комитета, Елена Астанина погибла в результате атаки БПЛА на село Октябрьское в Запорожской области. Специалисты возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества госслужащего, который спасал детей.
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