Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв главы евродипломатии Каи Каллас к странам Евросоюза не признавать результаты выборов в РФ.

«В странах ЕС уже давно не признают Каллас», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Каллас направила странам Евросоюза обращение с призывом не признавать результаты российских выборов.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин также прокомментировал этот циркуляр. По его словам, Каллас разослала его странам ЕС уже в первый день голосования. Володин расценил это как вмешательство во внутренние дела России.