Володин назвал вмешательством в дела РФ циркуляр Каллас о выборах в Госдуму

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что циркуляр главы Евродипломатии Каи Каллас о непризнании итогов выборов в Госдуму можно расценивать как вмешательство в дела РФ.

По словам Вячеслава Володина, 18 сентября является первым днем голосования, однако Кая Каллас уже разослала в страны ЕС циркуляр о непризнании результатов выборов. Он отметил, что соответствующая информация поступает от коллег из парламентов других государств.

«Это можно однозначно расценивать как вмешательство в дела суверенного государства и желание дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — написал Вячеслав Володин в Max.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поучаствовал в общероссийском дне голосования, воспользовавшись онлайн-форматом, чтобы отдать свой голос за депутатов Госдумы девятого созыва.