WSJ: Трамп считает, что имеет мало союзников, готовых его поддержать

Глава Белого дома Дональд Трамп за закрытыми дверями выражает мнение, что имеет «недостаточное количество» союзников, которые готовы открыто поддержать его политику и курс нынешней администрации США, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Речь идёт об освещении усилий американского лидера на телевидении и отстаивании достижений в рамках его второго срока на посту главы государства. В статье утверждается, что одна из ближайших помощниц Трампа Натали Харп показала ему несколько отрывков из эфира телеканала MS NOW, в которых ведущие обсуждали политику Белого дома.

По словам авторов публикации, через несколько часов после этого журналистов MS NOW, телекомпании CNN и газеты Politico лишили допуска в здание администрации США.

Издание отмечает, что такое решение стало неожиданностью для сотрудников Белого дома. Вместе с тем распоряжение было исполнено в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что не собирается допускать в Белый дом представителей СМИ, которые, по его мнению, необъективно освещают деятельность американской администрации. Он также не исключил, что перечень изданий и телеканалов с закрытым доступом может быть расширен. В частности, в списке рискуют оказаться газеты The New York Times и The Washington Post.