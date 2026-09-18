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Трамп объяснил, почему не пускает СМИ в Белый дом

www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Дональд Трамп заявил, что не намерен допускать в Белый дом представителей СМИ, которые, по его мнению, необъективно освещают деятельность республиканской администрации.

Ранее глава США уже ограничил доступ в резиденцию для ряда медиа — в «чёрном списке» оказались телеканалы CNN и MSNBC, а также издание Politico.

При этом президент не исключил, что перечень СМИ с закрытым доступом может быть расширен. В частности, под потенциальный запрет могут попасть газеты New York Times и Washington Post.

В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп жёстко высказался в адрес этих изданий: «Вслед за ними могут последовать и другие… New York Times — это фейковые новости. Washington Post — это фейковые новости. Паршивые газеты, у которых, кстати, дела идут очень плохо».

Накануне Трамп также анонсировал принятие ключевого решения по конфликту с Ираном.
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