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Ушаков: многочасовая беседа с Путиным помогла США лучше понять позицию РФ

Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Достижение договоренностей по территориальному вопросу способно облегчить дальнейшее продвижение переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил «Известиям» помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, территориальный вопрос остается одной из тем, которые сторонам предстоит согласовать.

«Естественно, они [представители США] стали лучше понимать, поскольку они провели многочасовую беседу с нашим президентом», — подчеркнул он.

Помощник президента сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты подтвердили готовность предоставить площадку в Абу-Даби для проведения трехсторонних переговоров. Российская сторона считает такой вариант вполне приемлемым.

Ранее зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что поездки американских представителей в Москву и Киев помогли Вашингтону определить дальнейшие шаги для урегулирования конфликта.
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