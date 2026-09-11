Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 2 минуты
3074

Страна Орбана. Венгрия снова пошла против ЕС из-за отношений с Россией

Правительство Петера Мадьяра демонстрирует гораздо большую ориентацию на ЕС и НАТО, хотя сохраняет прагматичный подход к Москве.
Правительство Петера Мадьяра демонстрирует гораздо большую ориентацию на ЕС и НАТО, хотя сохраняет прагматичный подход к Москве. www.globallookpress.com

Венгрия требует от Евросоюза предоставить компенсации за отказ от поставок газа и нефти из России. Из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине бюджеты европейских стран не выдерживают нагрузки, и компенсации за такие убытки должны быть учтены в следующем семилетнем бюджете, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

С января следующего года страны ЕС намерены полностью отказаться от закупок российского СПГ. С сентября 2027-го года вступит в силу эмбарго на поставки трубопроводного газа. После апрельских выборов премьер-министра, в результате которых кабмин возглавил Мадьяр, власти Венгрии неоднократно заявляли, что не намерены разрывать контракты с Россией по импорту нефти и газа, но хотят опираться на несколько источников сырья. Между тем, как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заполнить газохранилища на максимум до наступления зимы европейские страны не смогут даже при предельных темпах закачки.

«Полностью отказываться от российских энергоресурсов Венгрия, скорее всего, не будет, но какой-то поэтапный переход тут, вероятно, произойдет, – считает кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов, с которым поговорил aif.ru. – Даже сам Евросоюз пока не смог быстро заменить российские поставки: доля газа из России снизилась, но в Европе продолжают говорить о рисках для энергобезопасности. Поэтому требование Будапешта о компенсациях – это, прежде всего, инструмент переговоров. Получить отдельные выплаты именно за отказ от российского сырья будет непросто, особенно на фоне дефицита в новом бюджете союза».

Премьер Венгрии Петер Мадьяр.
«Никаких уступок». Страна ЕС выдвинула Зеленскому ультиматум Подробнее

В мае Мадьяр уже заявлял, что после окончания конфликта на Украине европейские страны станут вновь покупать газ у России, потому что это логично с экономической, конкурентной и географической точки зрения. Как объяснял aif.ru профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев, похожие мысли иногда проскальзывают в словах не только венгерского премьера, но и лидеров других стран, однако предполагать, что после окончания конфликта на Украине Европа моментально вернется к закупками российского сырья, все же не стоит.

Сегодняшняя Венгрия между тем уже заметно отличается от страны экс-премьера Виктора Орбана, замечает Севостьянов. Так, например, в директивах для венгерской делегации на 81-й сессии Генассамблеи ООН Россия уже была классифицирована как «угроза».

«Правительство Петера Мадьяра демонстрирует гораздо большую ориентацию на ЕС и НАТО, хотя сохраняет прагматичный подход к Москве, – полагает Севостьянов. – При этом Будапешт продолжает отстаивать собственные интересы по Украине, миграции и бюджетным вопросам. Поэтому Венгрия для ЕС – скорее сложный переговорщик, чем «неудобный союзник», она не разрывает общеевропейскую линию, но требует особых условий».
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВ миреВенгрияВиктор Орбанотношения России и ЕСпоставки газа в ЕС
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть