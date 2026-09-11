Венгрия требует от Евросоюза предоставить компенсации за отказ от поставок газа и нефти из России. Из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине бюджеты европейских стран не выдерживают нагрузки, и компенсации за такие убытки должны быть учтены в следующем семилетнем бюджете, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

С января следующего года страны ЕС намерены полностью отказаться от закупок российского СПГ. С сентября 2027-го года вступит в силу эмбарго на поставки трубопроводного газа. После апрельских выборов премьер-министра, в результате которых кабмин возглавил Мадьяр, власти Венгрии неоднократно заявляли, что не намерены разрывать контракты с Россией по импорту нефти и газа, но хотят опираться на несколько источников сырья. Между тем, как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заполнить газохранилища на максимум до наступления зимы европейские страны не смогут даже при предельных темпах закачки.

«Полностью отказываться от российских энергоресурсов Венгрия, скорее всего, не будет, но какой-то поэтапный переход тут, вероятно, произойдет, – считает кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов, с которым поговорил aif.ru. – Даже сам Евросоюз пока не смог быстро заменить российские поставки: доля газа из России снизилась, но в Европе продолжают говорить о рисках для энергобезопасности. Поэтому требование Будапешта о компенсациях – это, прежде всего, инструмент переговоров. Получить отдельные выплаты именно за отказ от российского сырья будет непросто, особенно на фоне дефицита в новом бюджете союза». «Никаких уступок». Страна ЕС выдвинула Зеленскому ультиматум Подробнее

В мае Мадьяр уже заявлял, что после окончания конфликта на Украине европейские страны станут вновь покупать газ у России, потому что это логично с экономической, конкурентной и географической точки зрения. Как объяснял aif.ru профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев, похожие мысли иногда проскальзывают в словах не только венгерского премьера, но и лидеров других стран, однако предполагать, что после окончания конфликта на Украине Европа моментально вернется к закупками российского сырья, все же не стоит.

Сегодняшняя Венгрия между тем уже заметно отличается от страны экс-премьера Виктора Орбана, замечает Севостьянов. Так, например, в директивах для венгерской делегации на 81-й сессии Генассамблеи ООН Россия уже была классифицирована как «угроза».

«Правительство Петера Мадьяра демонстрирует гораздо большую ориентацию на ЕС и НАТО, хотя сохраняет прагматичный подход к Москве, – полагает Севостьянов. – При этом Будапешт продолжает отстаивать собственные интересы по Украине, миграции и бюджетным вопросам. Поэтому Венгрия для ЕС – скорее сложный переговорщик, чем «неудобный союзник», она не разрывает общеевропейскую линию, но требует особых условий».