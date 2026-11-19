Председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявил о необходимости совместных усилий трех стран для сохранения мира на планете.

По словам китайского лидера, современную международную обстановку нельзя назвать спокойной. В этих условиях Россия, Китай и США должны взаимодействовать и сообща выступать за мир и стабильность.

Встреча трех лидеров проходит в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Переговоры в таком формате проводятся впервые.

Ранее Трамп заявил, что встреча с Путиным подготовила почву для переговоров РФ, США и Китая.