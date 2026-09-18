Проституток и зоофилов — берем. ФБР США смягчило правила найма сотрудников

ФБР изменило правила приема на работу: некоторые случаи проституции, кражи у работодателя и зоофилии больше не ведут к автоматическому отказу. Директор бюро Кэш Патель объяснил это защитой жертв торговли людьми и принуждения, но сенаторы потребовали объяснить новый шаг.

Правила изменились

Директор ФБР Кэш Патель на слушаниях юридического комитета Сената впервые публично прокомментировал новые критерии приема в ФБР. Сенаторы обеих партий потребовали объяснить, зачем ведомство отказалось от ряда прежних автоматических запретов. Речь идет о трех категориях — проституции, краже у работодателя и сексуальных действиях с животными. Ранее признание кандидата в подобных действиях автоматически закрывало ему дорогу в бюро. Теперь некоторые обстоятельства позволяют продолжить рассмотрение анкеты.

По данным СМИ, изменения были оформлены внутренней директивой в июне 2026 года. Демократы из юридического комитета заявили, что часть нововведений могла применяться еще с февраля 2025 года, и потребовали у Пателя документы, объясняющие сроки и причины их появления. Полицейское государство Эдгара Гувера: история идеолога ФБР Подробнее

Теперь исключение

Для проституции порог зависит от давности и количества эпизодов. Кандидат может оставаться допустимым для рассмотрения, если он не нанимал секс-работников и участвовал в проституции максимум два раза, а события произошли более десяти лет назад. Правила могут распространяться и на тех, кто пользовался услугами секс-работников там, где это разрешено законом.

С кражей у работодателя действует другой срок: если проступок произошел более трех лет назад, он больше не обязательно означает автоматический отказ. Патель во время слушаний не объяснил, почему это нарушение решили вывести из перечня безусловных оснований для отсева.

Самый резонансный пункт касается зоофилии. Теперь действия, совершенные до достижения кандидатом 18-летнего возраста, не должны автоматически закрывать ему путь в ФБР. Критерии не разделяют случаи принуждения и добровольного участия.

Именно этот пункт вызвал наиболее жесткие вопросы. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди попросил Пателя объяснить прежнее правило. Глава ФБР подтвердил: ранее автоматическая дисквалификация распространялась на любого участника. Американские «глухари». Пять дел, которые оказались не под силу ФБР Подробнее

Защита жертв или новый стандарт

Патель объяснил решение историями людей, которых, по его словам, торговцы людьми или другие преступники заставляли участвовать в унизительных сексуальных действиях. Некоторые из них затем работали в правоохранительных органах и подавали заявления в ФБР. Автоматический запрет мог бы закрыть им дорогу независимо от того, были ли они виновниками или жертвами.

Ту же логику директор применил к проституции. Он подчеркнул, что ведомство не хочет лишать возможности поступить на службу человека, которого принудили к таким действиям. При этом изменения затрагивают не только жертв: в некоторых обстоятельствах речь идет и о кандидатах, которые сами нанимали секс-работников.

Патель настаивает, что смягчение отдельных критериев не отменяет проверку. Кандидаты по-прежнему проходят стандартную процедуру отбора. Однако сенаторы потребовали больше конкретики. В письме перед слушаниями они попросили сообщить, сколько человек с 16 июня были наняты, получили условные предложения или переведены на индивидуальное рассмотрение, хотя по старым правилам их анкеты автоматически отклонялись.