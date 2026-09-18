Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 3 минуты
92

Проституток и зоофилов — берем. ФБР США смягчило правила найма сотрудников

ФБР изменило правила приема на работу.
ФБР изменило правила приема на работу. istockphoto.com

ФБР изменило правила приема на работу: некоторые случаи проституции, кражи у работодателя и зоофилии больше не ведут к автоматическому отказу. Директор бюро Кэш Патель объяснил это защитой жертв торговли людьми и принуждения, но сенаторы потребовали объяснить новый шаг.

Правила изменились

Директор ФБР Кэш Патель на слушаниях юридического комитета Сената впервые публично прокомментировал новые критерии приема в ФБР. Сенаторы обеих партий потребовали объяснить, зачем ведомство отказалось от ряда прежних автоматических запретов. Речь идет о трех категориях — проституции, краже у работодателя и сексуальных действиях с животными. Ранее признание кандидата в подобных действиях автоматически закрывало ему дорогу в бюро. Теперь некоторые обстоятельства позволяют продолжить рассмотрение анкеты.

По данным СМИ, изменения были оформлены внутренней директивой в июне 2026 года. Демократы из юридического комитета заявили, что часть нововведений могла применяться еще с февраля 2025 года, и потребовали у Пателя документы, объясняющие сроки и причины их появления.

Эдгар Гувер, 1940 г.
Полицейское государство Эдгара Гувера: история идеолога ФБР Подробнее

Теперь исключение 

Для проституции порог зависит от давности и количества эпизодов. Кандидат может оставаться допустимым для рассмотрения, если он не нанимал секс-работников и участвовал в проституции максимум два раза, а события произошли более десяти лет назад. Правила могут распространяться и на тех, кто пользовался услугами секс-работников там, где это разрешено законом.

С кражей у работодателя действует другой срок: если проступок произошел более трех лет назад, он больше не обязательно означает автоматический отказ. Патель во время слушаний не объяснил, почему это нарушение решили вывести из перечня безусловных оснований для отсева.

Самый резонансный пункт касается зоофилии. Теперь действия, совершенные до достижения кандидатом 18-летнего возраста, не должны автоматически закрывать ему путь в ФБР. Критерии не разделяют случаи принуждения и добровольного участия.

Именно этот пункт вызвал наиболее жесткие вопросы. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди попросил Пателя объяснить прежнее правило. Глава ФБР подтвердил: ранее автоматическая дисквалификация распространялась на любого участника. 

Американские «глухари». Пять дел, которые оказались не под силу ФБР Подробнее

Защита жертв или новый стандарт

Патель объяснил решение историями людей, которых, по его словам, торговцы людьми или другие преступники заставляли участвовать в унизительных сексуальных действиях. Некоторые из них затем работали в правоохранительных органах и подавали заявления в ФБР. Автоматический запрет мог бы закрыть им дорогу независимо от того, были ли они виновниками или жертвами.

Ту же логику директор применил к проституции. Он подчеркнул, что ведомство не хочет лишать возможности поступить на службу человека, которого принудили к таким действиям. При этом изменения затрагивают не только жертв: в некоторых обстоятельствах речь идет и о кандидатах, которые сами нанимали секс-работников.

Патель настаивает, что смягчение отдельных критериев не отменяет проверку. Кандидаты по-прежнему проходят стандартную процедуру отбора. Однако сенаторы потребовали больше конкретики. В письме перед слушаниями они попросили сообщить, сколько человек с 16 июня были наняты, получили условные предложения или переведены на индивидуальное рассмотрение, хотя по старым правилам их анкеты автоматически отклонялись.
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВ миреФБР
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть