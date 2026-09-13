Ушаков: Путин назначит главу делегации от РФ на трехсторонних переговорах

Российский лидер Владимир Путин решит, кто станет главой российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Пока не знаю. Президент определит», - приводит «Первый канал» его ответ на вопрос журналистов, кто в случае возобновления трехсторонних переговоров будет руководить делегацией России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Абу-Даби может быть рассмотрен как возможная площадка для проведения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, зять президента США Джаред Кушнер выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США.