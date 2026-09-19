Пенсионер-разбойник. В США уклонист получил $125 000 как «герой Вьетнама»

В России фиксировались случаи, когда люди, никогда не служившие в армии, выдавали себя за ветеранов боевых действий, пытаясь за счет этого получить различные льготы и привилегии.

Большой куш

Но «фальшивые ветераны» являются не только российской проблемой. В настоящее время в Соединенных Штатах разбирается дело «ветерана Вьетнама», который приписал себе боевые заслуги.

Как сообщает портал Stars and Stripes, 80-летний житель Миссури Джеймс Лайон признался, что выманил у государства почти 125 000 долларов, рассказывая об участии во Вьетнамской войне и полученной инвалидности.

По данным прокуратуры Западного округа Миссури, с 1995 года Лайон подавал документы в Департамент по делам ветеранов, в которых утверждал, что служил в Корпусе морской пехоты США.

Бойня на пляже. «Красные кхмеры» против морской пехоты США Подробнее

Две звезды

Согласно им, мужчина проходил службу в течение 10 лет, с 1962 по 1972 год. В этот период Лайон, согласно его бумагам, воевал во Вьетнаме. Ветеран, опять-таки, согласно представленным документам, был отмечен Бронзовой и Серебряной звездами — медалями за исключительный героизм и выдающиеся боевые заслуги.

Также мужчина подал в Департамент по делам ветеранов медицинские бумаги, по которым следствием его службы стал тяжелый недуг — боковой амиотрофический склероз.

Государство не оставило своего героя без помощи: с 2024 года ему выплатили 125 000 долларов в связи с инвалидностью, полученной во время Вьетнамской войны.

Однако чиновников Департамента по делам ветеранов всё-таки смутили некоторые места в документах Лайона, и они начали более тщательную проверку его биографии.

Фото: freepik.com

Что было на самом деле

Как оказалось, в 1966 году Джеймс Лайон действительно поступил на службу в Корпус морской пехоты. Но через три месяца новобранец был уволен по собственному требованию: Лайон заявлял, что стал отказником по убеждениям, так как не понимал всех особенностей службы и обязанности принимать участие в боевых действиях. Армейское начальство за Лайона держаться не стало.

Но спустя 30 лет мужчина решил, что свой краткий эпизод пребывания в морской пехоте можно использовать для получения льгот. Начав переписку с Департаментом по делам ветеранов, Лайон взялся за фальсификацию документов. Начав просто с дат прохождения службы, он в дальнейшем перешел к фальсификации наград. Как оказалось, и медицинские документы с диагнозом об инвалидности житель Миссури тоже полностью подделал.

Сексуальный шторм. В США скандалы остановили предвыборную кампанию ветерана Подробнее

Пенсионер закончит дни в тюрьме?

Когда прокуратура приперла лжеветерана к стене, тот согласился признать вину в обмен на смягчение наказания. Впрочем, даже сейчас Джеймсу Лайону грозит до 10 лет лишения свободы. Все полученные деньги он обязан вернуть.

«Когда люди мошеннически получают... льготы для собственной выгоды, они подрывают целостность этих жизненно важных программ и отвлекают ресурсы от ветеранов, которые их заслужили и нуждаются в них больше всего», — приводит Stars and Stripes слова федерального прокурора Р. Мэттью Прайса.

Департамент по делам ветеранов намерен и дальше тщательно проверять получателей льгот — есть подозрение, что в их числе «липовых» героев немало.