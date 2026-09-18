Французская журналистка Наташа Рей, ставшая главным ньюсмейкером в скандале вокруг Брижит Макрон, скончалась на 56-м году жизни. Её смерть наступила через два месяца после того, как она выиграла суд у семьи президента Франции. Это совпадение уже называют «странным».

О кончине Рей сообщил её единомышленник, журналист Ксавье Пуссар в социальной сети X. Позже информацию подтвердил адвокат Франсуа Данглеан.

«С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая умерла 13 сентября от рака», — написал Пуссар.

Церемония прощания состоялась в пятницу, 18 сентября. Журналистку похоронят на кладбище Сен-Палле в городе Сент, после чего в местной церкви Сен-Палле будет отслужена месса.

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Макроны против неё: многолетняя война

Наташа Рей позиционировала себя как независимую журналистку-самоучку. Широкую известность она получила в декабре 2021 года после участия в интернет-шоу, где озвучила теорию о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон якобы родилась мужчиной. По версии Рей, настоящая Брижит умерла в детстве, а её старший брат Жан-Мишель Троньё сменил пол* и стал жить по документам сестры.

С этого момента семья Макрон развернула против неё настоящую юридическую войну. В 2022 году Брижит Макрон и её брат подали иск о клевете против Рей и её единомышленницы Амандин Руа. В сентябре 2024 года суд Парижа признал обеих женщин виновными и оштрафовал их на общую сумму 13 500 евро.

Однако в июле 2025 года апелляционный суд Парижа отменил приговор и полностью оправдал журналистку, постановив, что её высказывания не подпадают под юридическое определение клеветы. Это решение вызвало широкий резонанс и стало тяжёлым ударом для Елисейского дворца.

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Победа, которая стала роковой

Параллельно разворачивалось дело о кибербуллинге. В январе 2026 года парижский суд признал Наташу Рей и ещё девять человек виновными в травле Брижит Макрон в социальных сетях. Большинство подсудимых, включая саму Рей, получили условные сроки.

Смерть Наташи Рей произошла вскоре после её триумфа в апелляционном суде. Адвокат журналистки заявлял, что она «окончательно выиграла» разбирательство по иску о клевете. Однако насладиться победой ей было отпущено лишь несколько недель.

О тяжёлом диагнозе Рей стало известно ещё во время судебных процессов. В 2023 году у неё обнаружили рак груди на поздней стадии. Летом 2024 года она опубликовала открытое письмо, в котором сообщила, что болезнь неизлечима.

«Мои дни сочтены, у меня прогрессирующий рак груди», — признавалась она в интервью.

Наташа Рей скончалась 13 сентября 2026 года в городе Сент в департаменте Приморская Шаранта. В сети вовсю обсуждают «странное совпадение»: главный оппонент семьи Макрон ушла из жизни ровно в тот момент, когда её позиция стала неуязвимой для судебной системы Франции.

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Попытка получить убежище в России

Отдельный пласт истории связан с попытками Наташи Рей найти защиту за пределами Франции. В начале февраля 2025 года её адвокат Франсуа Данглеан сообщил, что она обратилась с просьбой о предоставлении политического убежища в России к вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Причиной она назвала «юридические преследования» на родине.

Однако сам Пётр Толстой заявил, что никаких обращений не получал, отметив, что вопросы гражданства решает президент России. Позже адвокат уточнил, что официальный запрос ещё не подан, но она планирует отправить его в посольство РФ в Париже.

Своё желание переехать в Россию Рей объясняла личной симпатией.

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«Россия всегда была второй страной в моем сердце. Я очень люблю эту страну, люблю русскую архитектуру», — говорила она.

Она также называла Россию «великой демократией» по сравнению с Францией и говорила об уважении к президенту Владимиру Путину.

У Макрона есть могущественные заступники

Смерть Наташи Рей произошла на фоне продолжающихся судебных тяжб семьи Макрон с распространителями теории о поле первой леди. В США подан иск о клевете против консервативной активистки Кэндис Оуэнс. Кроме того, Брижит Макрон и её брат подали кассационную жалобу на решение апелляционного суда, оправдавшего Рей.

Ситуация вокруг первой леди Франции тесно переплетается с общей политической картиной. Военный эксперт, бывший сотрудник спецслужб Франции Николя Чинкуини в комментарии aif.ru дал резкую характеристику французскому лидеру.

По мнению Чинкуини, Эммануэль Макрон является участником группы влияния, радикально настроенной на вражду с Россией.

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«Он участник могущественного сговора между европейскими плутократами и американскими неоконсерваторами. Приверженец устаревшего атлантизма. По этой причине он яростный противник России», — заявил эксперт.

Специалист также назвал политику Макрона родственной петенизму, подразумевая подчинение сильному агрессору и капитуляцию ради сохранения остатков государственности. Название происходит от фамилии маршала Анри Филиппа Петена, возглавлявшего коллаборационистское правительство с 1940 по 1944 год.

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Таким образом, Наташа Рей была центральной фигурой в громком скандале, который привёл к беспрецедентным судебным разбирательствам вокруг первой леди Франции. Она умерла от рака вскоре после того, как добилась оправдания по одному из самых резонансных дел.

И теперь завершение политической карьеры Эммануэля Макрона выглядит ещё более скандальным на фоне этой внезапной смерти.

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