Назвала Брижит Макрон мужчиной и умерла: загадочная история журналистки Рей

В пятницу, 18 сентября, стало известно о смерти журналистки Наташи Рей, получившей известность из-за скандального расследования о половой принадлежности* первой леди Франции Брижит Макрон. Незадолго до ухода из жизни Рей выиграла судебное разбирательство о клевете против супруги французского президента. Aif.ru собрал подробности о журналистке.

Журналист сообщил, от чего умерла Рей

Французская журналистка Наташа Рей скончалась на 57-м году жизни. О ее смерти сообщил журналист Ксавье Пуссар.

«С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», - написал он в пятницу в соцсети Х**.

По словам журналиста, Рей ушла из жизни в расположенном на юго-западе Франции городе Сент. Похороны Рей состоялись в пятницу на кладбище Сен-Палле.

О выявленном у журналистки раке стало известно около двух лет назад. Весной 2024 года Рей сообщила о тяжелой стадии диагностированного у нее заболевания.

Рей публично поставила под сомнение пол жены Макрона

Наташа Рей начала писать на политические темы в соцсетях в 2010-х годах. Известность журналистке принесло начатое ею расследование, касающееся половой принадлежности* супруги французского президента Брижит Макрон.

Рей начала сбор информации о прошлом первой леди с 2018 года. В 2021 году журналистка опубликовала видео, в котором утверждала, что первая леди Франции родилась мальчиком, которого назвали Жан-Мишелем. По словам журналистки, впоследствии он присвоил личность сестры, которая якобы пропала.

Видео продолжительностью около пяти часов в течение нескольких дней набрало сотни тысяч просмотров. Хештег Жан-Мишель Тронье стал вирусным во французском сегменте соцсетей.

Заявления журналистки стали поводом для долгих судебных разбирательств.

Жене Макрона не удалось засудить Рей

В 2022 года жена французского президента и ее брат Жан-Мишель Тронье подали в суд иск к Рей о клевете.

Осенью 2024 года журналистка была признана судом первой инстанции виновной в клевете. Ей назначили крупный штраф. Однако летом следующего года это решение было отменено Апелляционным судом Парижа. В постановлении суда отмечалось, что заявления Рей не соответствуют юридическому определению клеветы.

В день смерти журналистки стало известно, что она выиграла судебный процесс по делу о клевете.

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