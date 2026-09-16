Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) жестоко убил свою сожительницу. Об очередном преступлении украинских военных сообщают СМИ «незалежной».
Любовь зла
По информации прессы, кровавый инцидент произошел в Сумском районе. Военнослужащий 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ снимал дом поближе к линии фронта у одинокой женщины.
В какой-то момент между ними завязался роман. Впрочем, закончился он трагически. После очередного выезда на передовую боевик захотел интимной близости, но сожительница отказала ему.
Это вызвало у убийцы звериную ярость. Схватив черенок лопаты, он начал избивать жертву и не остановился, пока она не умерла. Осознав содеянное, военный вызвал скорую помощь, но врачи лишь констатировали смерть.
Теперь преступник сидит в СИЗО. Впрочем, с большой вероятностью скоро он выйдет на свободу — ВСУ нужно «пушечное мясо».
Убийца на убийце
Боевики ВСУ давно стали настоящим бичом собственного народа. Причем зачастую от них страдают наиболее близкие люди.
Так, в августе украинский военнослужащий в Одессе насмерть забил свою девушку. После убийства он завернул тело жертвы в линолеум и еще несколько дней жил в квартире с трупом. Страшную находку обнаружила мать солдата, пришедшая навестить сына. Она же и вызвала полицию.
Похожее преступление было совершено в мае в Киевской области. Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады прибыл домой в краткосрочный отпуск и решил отметить это с супругой. Во время застолья, приревновав жену, он ее убил, после чего закопал в огороде и продолжил пьянствовать. Впрочем, через пару дней боевик протрезвел и сам сдался полиции, во всем признавшись.
Примерно в то же время в Черкасской области солдат 225-го отдельного штурмового полка также приехал домой в отпуск. По этому случаю семья организовала «захиснику» застолье. Во время пьянки боевик поссорился со своим сыном — тот не разделял желания умирать за киевский режим. Дождавшись, пока сын уснет, «тарас бульба» зарубил его топором.