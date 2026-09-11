Удар по экономике. Хуситы контролируют порт вблизи пролива Баб-эль-Мандеб

Военные источники в правительстве Йемена сообщили, что хуситы установили контроль над Мохой — историческим портом на побережье Красного моря. Город находится примерно в 80 километрах от Баб-эль-Мандеба. По словам очевидцев, отряды хуситов вошли в город. Одновременно они продвигаются к островам Ханиш. Правительственные силы и их союзники отошли южнее, к Дхубабу — городу, расположенному непосредственно у пролива.

Ключевой маршрут

Захват Мохи еще не означает полного контроля над Баб-эль-Мандебом. Однако география наступления делает ситуацию опаснее. Дхубаб находится прямо у пролива, напротив острова Перим. Контроль над этой точкой и островом дает возможность влиять на движение судов.

Баб-эль-Мандеб соединяет Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном. Через него проходят нефтяные танкеры и другие суда, следующие между Азией и Европой через Суэцкий канал. По данным Управления энергетической информации США, в 2023 году через пролив проходило около 9,3 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. В первой половине 2025 года показатель составлял около 4,2 млн. баррелей. Снижение произошло после атак хуситов на коммерческое судоходство и ухода части перевозчиков вокруг Африки.

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Что с нефтью?

Рынок отреагировал на сообщения о наступлении. Нефть Brent в четверг поднималась выше $107 за баррель, а участники рынка оценивали возможность новых перебоев с поставками. Для потребителей это означает риск более дорогого топлива и перевозок.

Опасность заключается не только в физическом перекрытии пролива. Даже угроза атак способна заставить судовладельцев менять маршруты. Обход Африки увеличивает продолжительность рейсов примерно на две недели и повышает расходы на топливо, фрахт и страхование.

После начала атак на суда в конце 2023 года часть перевозчиков перестала проходить через Красное море и направила корабли вокруг мыса Доброй Надежды. Через Суэцкий канал в 2023 году прошло 26 895 судов, в 2024 году — 14 498, а в 2025-м — 14 070.

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Риски для мира

Нынешнее наступление угрожает хрупкому затишью внутри самого Йемена. Перемирие 2022 года в значительной степени остановило масштабные боевые действия. Теперь фронт снова расширяется.

По данным СМИ, за последние две недели из районов Таиза и Ходейды из-за боев были вынуждены уйти более 20 тысяч человек. Саудовская Аравия также сообщила о 73 пострадавших в результате атак хуситов на юге королевства. Хуситы заявляют о саудовских авиаударах по нескольким провинциям Йемена.

Если хуситы смогут закрепиться непосредственно у Баб-эль-Мандеба, последствия будут выходить далеко за пределы Йемена. Под угрозой окажется один из важнейших морских коридоров между Азией и Европой, а мировому рынку придется учитывать еще один риск для поставок нефти и других товаров.