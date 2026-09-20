Мекленбург-Передняя Померания — федеральная земля на северо-востоке Германии, расположенная на побережье Балтийского моря. Издавна она была связана с Россией — не только династическими браками, уходящими в XVIII–XIX века, но и тесным экономическим сотрудничеством в советский период и современным партнёрством с Ленинградской областью. Что известно об этих территориях — в материале aif.ru.

Сельская глубинка Германии

Мекленбург-Передняя Померания — одна из 16 федеральных земель Германии, расположенная на побережье Балтийского моря. Территория земли преимущественно сельская, с самой низкой плотностью населения в стране: здесь проживает около 1,6 миллиона человек на площади 23 174 квадратных километра.

Знаменита земля своей природой: тремя национальными парками, множеством озёр и 2000 километров побережья, в том числе островами Рюген, Хиддензее и Узедом. Столица Передней Померании носит название Шверин: она известна своим замком на острове, который в 2024 году был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Земли западных славян

История этой территории восходит к славянским племенам, заселившим земли около 600 года н.э. Регион исторически относился именно к западнославянским территориям, хотя славяне покинули его еще в Средние века. Здесь когда-то селились бодричи, лютичи и другие племена. Именно поэтому название области носит славянское происхождение — «Померания» связана с поморянами, то есть поморскими славянами.

Уже в XII веке сюда пришли немецкие переселенцы, а в XIII веке возникли первые ганзейские портовые города — Висмар, Росток и Штральзунд. Все это время Мекленбург был разделён на несколько герцогств. В 1701 году здесь образовались два герцогства: Мекленбург-Шверин и Мекленбург-Стрелиц, в четыре раза меньше первой основной земли. После Первой мировой войны и революции 1918–1919 годов оба герцогства стали свободными государствами в составе Веймарской республики.

Современная земля Мекленбург-Передняя Померания была создана в 1945 году советской военной администрацией (СМАГ) — именно она и объединила Мекленбург и Переднюю Померанию. В 1952 году ГДР упразднила землю, разделив её на округа Росток, Шверин и Нойбранденбург, и только в 1990 году, после объединения Германии, земля была восстановлена в нынешних границах.

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Династические браки и партнёрство с Россией

В XVIII–XIX веках между мекленбургскими герцогскими домами и российским императорским двором заключались династические союзы. В 1716 году герцог Карл Леопольд Мекленбург-Шверинский женился на Екатерине Иоанновне, племяннице Петра I, а в 1851 году великая княгиня и племянница царя вышла замуж за герцога Георга Мекленбург-Стрелицкого, служившего в русской армии. Тогда супруги получили поместье Ремплин близ Штавенхагена, которое и стало центром встреч русского и немецкого дворянства. И только Карл Михаил Мекленбург-Стрелицкий, член русского великогерцогского дома и российский генерал, в 1914 году отказался от прав на мекленбургский престол и принял российское подданство. Позже он служил в русской армии против Германии в Первой мировой войне.

После Второй мировой войны порт Росток, который находится на территории Мекленбург-Передней Померании, стал главным морским портом ГДР — «воротами в мир», так его называли. Торговля была ориентирована именно на Советский Союз, который в те времена принимал 80% тоннажа этого порта. Сегодня на территории земли находятся советские воинские захоронения: в Висмаре, например, в 1948 году был открыт мемориальный комплекс, где покоятся 348 солдат Красной армии.

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Курс на Санкт-Петербург

С 2002 года Мекленбург-Передняя Померания развивала активное партнёрство с Россией, нашей Ленинградской областью. Сотрудничество включало совместные бизнес-форумы, которые в 2018 году даже были отмечены наградой за выдающиеся германо-российские проекты. Экономические связи в 2010-е годы считались особенно тесными: более чем у 100 компаний Померании были торговые отношения с Россией, а крупнейшими российскими инвесторами тогда называли Nord Stream и «Илим Тимбер». Университеты Грайфсвальда и Ростока поддерживали партнёрские связи с вузами Санкт-Петербурга: развивали совместные исследования, программы мобильности студентов и активно практиковали культурный обмен между странами.

Однако после 2022 года сотрудничество было приостановлено под давлением политических партий в ландтаге, которые критиковали тогдашнего министр-президента Мануэлу Швезиг за добрососедские отношения с Россией, отличные от их федерального курса.