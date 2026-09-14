Левые лидируют. Шведские ультраправые могут войти в правительство

На парламентских выборах в Швеции, согласно предварительным результатам государственной избирательной комиссии королевства, лидирует левоцентристский блок во главе с социал-демократами Магдалены Андерссон. Однако разрыв с правыми минимален. Если расклад сохранится, обе стороны получат одинаковое число мест, а «Шведские демократы» могут войти в правительство.

Шаткое лидерство

Первые экзитполы отдали левоцентристам 51,3 % голосов. Второе место занял правый альянс премьер-министра Ульфа Кристерссона, третьими стали «Шведские демократы» во главе с Йимми Окессоном.

Еще несколько недель назад картина выглядела иначе. Левоцентристские партии уверенно опережали соперников, а в середине августа разрыв доходил примерно до 10 процентных пунктов. Но ко дню голосования преимущество почти исчезло.

По предварительному прогнозу шведского избирательного ведомства, левый блок получает 175 мест из 349, а правый — 174. Перевес составляет всего один мандат.

Это означает сложные переговоры. Победивший блок имеет право сформировать правительство, но не обязательно сможет сделать быстро. И в этом случае левым особенно непросто: входящие в их объединение партии расходятся по экономике и энергетике. Угроза под боком. Шведы заподозрили в связях с РФ собственного премьера Подробнее

Паритет дороги вправо

Кристерссон возглавляет правительство с 2022 года, опираясь на поддержку «Шведских демократов». До сих пор эта партия не входила в кабинет министров, хотя ее голоса позволяли правительству проводить важные решения. Теперь ситуация может измениться. Кристерссон заявил, если правый блок победит, «Шведские демократы» получат министерские посты.

Для шведской политики это серьезный поворот. Партия долго оставалась изгоем из-за своего прошлого, но постепенно превратилась в одну из главных сил страны.

Для правых важен результат Либеральной партии. Ее рейтинг перед выборами колебался около барьера в 4 %, однако в последние дни поднялся до 5–5,8 %. Прохождение либералов увеличивает шансы правого лагеря сохранить власть.

Если правые получат большинство, Кристерссон сможет создать правительство с участием «Шведских демократов». Окессон не претендует на кресло премьера, но его партия требует серьезного влияния на кабинет. Обогащенный Карлсон. Как Швеция собиралась грозить СССР «ядерной дубиной» Подробнее

Изгои требуют

«Шведские демократы» появились в 1988 году как радикальное националистическое движение. Среди основателей были люди, связанные с неонацистскими организациями и идеями превосходства. Позднее партия дистанцировалась от этого наследия и исключила наиболее радикальных активистов. В 2010 году она впервые прошла в парламент, а на выборах 2022 года получила 20,6 % голосов и стала второй политической силой страны. Сегодня ее программа сосредоточена на миграции и национальной идентичности. Партия выступает за сокращение иммиграции, увеличение депортаций, ограничение выдачи видов на жительство и укрепление шведского языка и культуры. За последние четыре года правительство при ее поддержке уже ужесточило миграционные правила.

Окессон теперь требует перейти от парламентской поддержки к прямому участию во власти. По данным СМИ, партия хочет получить как минимум три из четырех ключевых министерств — финансов, иностранных дел, обороны и юстиции. Сам лидер готов оставить пост премьера Кристерссону даже в том случае, если «Шведские демократы» окажутся сильнее его партии.

Поддержка политической силы заметно выросла: в 2010 году она получила 5,7 % голосов, а в 2022-м уже 20,6 %. Сейчас ее рейтинг оценивается примерно в 18–19 %.

Еще несколько лет назад участие «Шведских демократов» в кабинете казалось практически невозможным. Теперь вопрос стоит иначе: смогут ли они получить министерские портфели. Даже перевес левых в один мандат не отменит главного: шведская политика заметно сдвинулась вправо.