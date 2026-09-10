Летающие реанимации несутся к Украине. НАТО вывозит тела после ударов РФ

Сразу пять спецбортов альянса замечены у границы Украины за двое суток. Эксперты связывают это с крупными потерями среди наемников и западных офицеров.

Не менее пяти самолетов НАТО и специализированных медицинских служб вылетели к границе Украины за последние двое суток. На это указывают данные онлайн-трекеров перелетов, на которые обратил внимание aif.ru.

По словам экспертов, такие воздушные суда вывозят раненых и убитых иностранных наемников, подписавших контракт с ВСУ.

Среди самолетов, приземлившихся у границ Украины, замечены «летающие реанимации» и военные транспортники, способные за считанные часы превратиться в летающие госпитали. Один из таких специальных бортов вылетел из Норвегии после того, как в эту европейскую страну приезжал Владимир Зеленский и встречался с экс-генсеком НАТО.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 9 сентября были нанесены групповые удары по объектам военной промышленности, морским портам Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.

Удары пришлись, в частности, по Киеву, Николаеву и Николаевской области.

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Норвежский борт прилетел после визита Зеленского

В четверг, 10 сентября, с авиабазы в польском Жешуве, расположенной в непосредственной близости от украинской границы, был зафиксирован рейс BNO41C норвежской службы Babcock Scandinavian Air Ambulance (Осло, Гардермуэн). Этот позывной напрямую связан со скандинавской службой санитарной авиации, которая специализируется на экстренной медицинской помощи и перевозке пациентов воздушным путем.

Флот Babcock включает семь самолетов Beech Super King Air 250, один Learjet 35A Medevac и один Cessna Citation Latitude, предназначенных исключительно для медицинских миссий. Санитарный самолет Beechcraft King Air с регистрационным номером SP-MMS вылетел из венгерской авиабазы Кечкемет в 13:16 и прибыл в Жешув в 14:19. Этот тип воздушного судна является одной из самых распространенных платформ для создания воздушных скорых — самолет способен перевозить пациентов на носилках с полным комплектом реанимационного оборудования.

Накануне этого рейса, 8 сентября, Владимир Зеленский прибыл в Норвегию, где встречался с премьер-министром страны Йонасом Гар Стёре. К ним также присоединились министр иностранных дел Эспен Барт Эйде и министр финансов Йенс Столтенберг, с 2014 по 2024 год возглавлявший НАТО.

Аэропорт в Жешуве, Польша. Фото: ru.wikipedia.org

Немецкий A400M способен стать госпиталем за 90 минут

Ещё один такой же стремительный рейс к границам Украины совершил военно-транспортный самолет Airbus A400M ВВС Германии (позывной GAF102). Борт вылетел с авиабазы Вунсторф в 13:01 и прибыл в Жешув в 14:27. Самолеты A400M способны за 90 минут переоборудоваться в летающий госпиталь для проведения медицинской эвакуации (MEDEVAC), что делает их ключевым элементом санитарной авиации НАТО.

Также в эти дни у украинской границы был замечен самолет Socata TBM 700 французской армейской авиации (позывной FMY8035). Борт вылетел из Ренна в 10:05 и прибыл в Жешув в 13:36. Такие самолеты часто используются для быстрой перевозки медицинского персонала или пациентов, нуждающихся в срочной помощи.

Среди других рейсов, представляющих интерес, — Beechjet 400 с позывным JBC701K, вылетевший из лондонского Лутона в 14:46 и прибывший в Жешув в 17:56. Эта модель является популярной платформой для конвертации в воздушную скорую помощь: компания AirMed International использует Beechjet 400 для медицинских эвакуаций, оснащая их носилками, кислородным оборудованием и системами для перевозки критических пациентов.

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В июне была замечена активность бортов НАТО после ответа за Старобельск

Ранее aif.ru заметил похожую активность в июне. Не менее пяти самолетов НАТО вылетели к границе Украины после начала массированного обстрела объектов ВСУ в Киеве.

Тогда стало известно, что Россия нанесла массированный удар по целям на Украине за атаку колледжа в Старобельске, где погиб 21 ребёнок.

В среду, 3 июня, с авиабазы в польском Жешуве вылетел санитарный самолет Cessna 550B Citation Bravo из Инсбрука. Воздушное судно числится в реестре Германии, однако его владельцем выступает австрийская частная фирма Tyrol Air Ambulance, она специализируется на оказании экстренной медицинской помощи и перевозке пациентов воздушным путем. Аппарат оснащен полным комплектом медицинского оборудования, необходимым для транспортировки раненых.

До этого такой же стремительный рейс совершил военный самолет-заправщик Airbus A330 MRTT, принадлежащий программе NATO Multinational MRTT Fleet. Днем ранее в Жешуве оставил след самолет Airbus A310 военно-воздушных сил Испании. Судно может заниматься в том числе медицинской эвакуацией (MEDEVAC). Также в эти дни у украинской границы были замечены два самолета эстонской компании NyxAir, которые связывают Жешув с европейскими странами. Судя по номерам их рейсов (NYX931 и NYX934), это турбовинтовые самолеты Saab 340B Cargo, переделанные исключительно под грузовые перевозки. Такими могут доставлять спецтехнику, электронику или опасные грузы.

Последствия атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Фото: Официальный канал в Макс Главы Луганской Народной Республики Леонида Ивановича Пасечника.

Генерал назвал «рейсы смерти» уроком для НАТО

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru заявил, что прилет санавиации в Жешув напрямую связан с результативностью российских атак.

«После каждого удачно нанесенного удара по объектам военного назначения на Украине, в том числе по учебным центрам, в Польшу прилетает санавиация, чтобы эвакуировать раненых. В учебных центрах находится большое количество наемников и высокопоставленных офицеров», — уточнил он.

Генерал добавил, что такие кадры для своего командования — ценный невозвратный ресурс.

Липовой также объяснял aif.ru, почему для эвакуации понадобилось сразу несколько специализированных бортов.

«Даже если три борта прилетело, значит, количество раненых большое, так как в один и в два самолёта не вместились. ... Есть раненые, которые перевозятся в горизонтальном положении с подключением различного реанимационного оборудования, — это одно, а есть раненые, которые перевозятся в сидячем положении, как обычные пассажиры, — это другое», — уточнил он.

Липовой назвал стягивание медицинских спецбортов «очень хорошим уроком для Европы и НАТО».

«Вот что их ожидает, если они тоже полезут воевать против России», — добавил он.

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«Летающие морги» или все же курьеры с оружием?

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии для aif.ru допускал, что санитарные борта могут использоваться не только для эвакуации.

По его мнению, существует вероятность, что на этих же самолетах на Украину было доставлено вооружение.

Эта версия не противоречит общей логике использования Жешува как двустороннего хаба: на восток идут вооружения, на запад — раненые и тела погибших.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что санитарные рейсы используются для скрытой переброски военных грузов.

Регулярность, с которой санитарная авиация появляется в Жешуве после каждого громкого удара, уже сама по себе стала неофициальным индикатором эффективности ракетных атак. А масштаб нынешней эвакуации может свидетельствовать о том, что под удар попали цели особой важности.